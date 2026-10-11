Son Mühür/ Beste Temel- Tiyatro Hali ekibi tarafından sahneye taşınan "Tahtalıköy" isimli tiyatro oyunu, İzmir’in Foça ilçesinde izleyici karşısına çıktı. Toplumdaki hurafelere ve kulaktan dolma inanışlara dikkat çeken yapım, salondaki tiyatroseverlerden tam not aldı.

Reha Midilli Kültür Merkezi’nde sahnelendi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi ile Eğitim-İş Foça Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, Reha Midilli Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Üzeyir Tavuş’un yazıp yönettiği oyunda; bir mezarlık sınırında kurulan mahalle halkının yaşamı, geleneksel inanışları ve günlük ilişkileri müzikal ögelerle harmanlanarak sahneye aktarıldı. Dekor tasarımı ve oyuncu kadrosunun sahne performansıyla dikkat çeken gösterim, salonu dolduran Foçalılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Eski Belediye başkanından başrol performansı

Oyunda, geçmiş dönemde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş olan Faik Halidun Özbatur da başrolde yer aldı. Özbatur’un performansı izleyicilerin beğenisini topladı. Oyunun ardından ADD Foça Şube Başkanı Ercan Yıldız, yönetmen Üzeyir Tavuş ile başrol oyuncusu Faik Halidun Özbatur’a emekleri için çiçek takdim etti.

"Sanata ve cumhuriyet ışığına sahip çıkacağız"

Etkinlik sonunda konuşma yapan ADD Foça Şube Başkanı Ercan Yıldız, Foça’da kültür dolu bir akşam yaşandığını belirtti. Ortaklaşa düzenlenen bu organizasyona gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğitim-İş Foça Temsilciliği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu özel gösterimi salonu dolduran hemşehrilerimizle izlemekten büyük mutluluk duyduk. Hayatın içinden ve düşündürücü bu çalışmayı sahneye koyan yazar ve yönetmenimiz Üzeyir Tavuş’a, tüm oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ederiz. Geçmişte belediye başkanlığı ile topluma hizmet etmiş, bugün ise sahnede başarılı bir performans sergileyen Sayın Faik Halidun Özbatur’a şükranlarımızı sunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Sanatçı el öpmez; sanatçının eli öpülür!' anlayışıyla Foça’mızı sanatla ve Cumhuriyet ışığıyla aydınlatmayı sürdüreceğiz."