Son Mühür- İzmir Genelinde 11 Ekim 2026 Pazar günü ana boru, sayaç ve vana arızaları nedeniyle çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan arıza bilgilerine göre; Selçuk, Bornova, Dikili, Karaburun, Konak, Menemen ve Beydağ ilçelerinde gün içerisinde su verilemeyecek.

Merkez ilçelerde sayaç ve boru arızası kesintileri

İzmir’in merkez ilçelerinde teknik arızalar nedeniyle geçici su kesintileri uygulanıyor:

• Konak: Çınarlı ve Mersinli mahallelerinde bölge sayaç arızası (715 Sayıc Bakım-Arıza) nedeniyle 10:46 ile 13:46 saatleri arasında yaklaşık 3 saatlik kesinti yaşanıyor.

• Bornova: Birlik, Koşukavak ve Tuna mahallelerinde Kemalpaşa Caddesi üzerindeki ana boru arızası sebebiyle 11:18 ile 13:18 saatleri arasında yaklaşık 2 saat süreyle sular kesildi.

Çevre ilçelerde kesintiden etkilenen bölgeler

Kentin kuzey ve güney hattındaki ilçelerinde de ana boru ve yangın vanası arızaları su kesintilerine yol açtı:

• Selçuk: Cumhuriyet Mahallesi’nde Sabri Aktepe Caddesi ve kollundaki ana boru arızası nedeniyle 11:20 ile 13:20 saatleri arasında 2 saatlik kesinti uygulanıyor.

• Menemen: Uğur Mumcu Mahallesi’nde 1321 ve 1318 sokaklarda meydana gelen vana arızası yüzünden 10:47 ile 12:47 saatleri arasında 2 saat boyunca su verilemiyor.

• Dikili: Gazipaşa ve Salimbey mahallelerinde 114. Sokak Jeotermal Isı Binası yanında meydana gelen ana boru arızası sebebiyle 10:30 ile 12:30 saatleri arasında kesinti yaşanıyor.

• Karaburun: Mordoğan Mahallesi’nde yangın musluğu arızası kaynaklı kesinti 09:42 ile 11:42 saatleri arasında gerçekleşti.

• Beydağ: Sarıkaya Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle 11:49 ile 14:00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.