Kışlık hazırlıkların yoğunlaştığı günlerde domatesleri kavanoza doldurmadan önce yapılan işlemler de önem kazanıyor. Bunların başında kabukların soyulup soyulmaması geliyor. Aslında bunun tek bir cevabı yok. Domatesin kabuğunu ayırmak zorunlu değil. Burada yapılacak tarif belirleyici oluyor.

Sos yapacaksanız kabukları ayırmak daha iyi sonuç verir

Pürüzsüz bir domates sosu veya püre hazırlanacaksa kabukların soyulması daha homojen bir kıvam sağlar. Pişirme sırasında kalan kabuk parçaları sosun dokusunu değiştirebilir.

Menemenlik veya yemeklik hazırlıkta ise aynı işlem şart değil. Domatesler iyice yıkandıktan sonra kabukları üzerinde kalacak şekilde doğranıp hazırlanır.

Tek tek bıçakla uğraşmaya gerek yok

Çok miktarda domates hazırlanırken her birini bıçakla soymak işi uzatır. Bunun yerine domateslerin alt kısmına hafif bir çizik atılır ve birkaç saniye kaynar suda bekletilir.

Ardından soğuk suya alınan domateslerin kabukları çok daha rahat ayrılır. Bu yöntem özellikle fazla miktarda sos hazırlarken zaman kazandırır.

Kabuklu kullanacaksanız iri doğramayın

Domatesi kabuğuyla kavanoza koyacakların doğrama boyutuna dikkat etmesi gerekir. Çok iri parçalar pişme süresini uzatır ve daha parçalı bir kıvam bırakır.

Daha küçük doğramak ya da blenderı kısa süre çalıştırmak dokuyu dengeler. Blenderın uzun süre kullanılması ise domatesi tamamen sıvı hale getirir.

Domates seçimi de kıvamı değiştirir

Kışlık hazırlıkta kullanılacak domatesin olgun, etli ve fazla sulu olmaması avantaj sağlar. Bu tür domateslerden daha yoğun sos elde edilir.

Fazla sulu olanlarda istenilen kıvama ulaşmak için pişirme süresinin uzaması gerekir.

Sos için soyulmuş, menemenlik için kabuklu

Kısacası saatlerce bütün domatesleri soymak gerekmiyor. Pürüzsüz sos ve püre hazırlanacaksa kabukları ayırmak daha iyi sonuç verir. Menemenlik ve yemeklik domateste ise kabuklar bırakılabilir.

Böylece yapılacak tarife göre yöntem seçilir, mutfakta gereksiz yere zaman harcanmaz.