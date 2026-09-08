İnternetten alışveriş yaptıktan sonra karton kutuları evde saklamak beklenmedik bir sorunu beraberinde getiriyor. Son yıllarda özellikle Almanya'da daha sık görülen kağıt balığı, ambalajlarla birlikte evlere kadar taşınıyor.

Geceleri hareketlenen bu böcek ilk bakışta gümüş böceğine benziyor. Asıl fark ise neyle beslendiğinde ortaya çıkıyor. Kağıt balığı; kitap, karton, dosya, fotoğraf ve duvar kağıdı gibi selüloz içeren malzemelere yöneliyor.

Gümüş böceği sanılıyor ama daha farklı

Alman Federal Çevre Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre kağıt balığının boyu yaklaşık 15 milimetreye ulaşıyor. Gümüş böceği ise genellikle 11 milimetre civarında kalıyor.

Renkleri de birbirinden ayrılıyor. Gümüş böceği daha parlak ve gri görünürken kağıt balığı kahverengiye çalan bir renge sahip.

En önemli ayrım beslenme alışkanlıklarında görülüyor. Gümüş böcekleri daha çok nişasta ve şeker içeren maddelere yönelirken kağıt balığının hedefinde selüloz bulunuyor.

Kitap ve önemli belgelerde kalıcı hasar bırakıyor

Kağıt balıkları kitapların sayfalarında, dosyalarda ve duvar kağıtlarında kemirme izleri ile küçük delikler bırakıyor. Özellikle arşivlerdeki eski belgeler açısından sorun daha ciddi hale geliyor.

Baden-Württemberg Eyalet Arşivleri de böceklerin kağıt malzemelerde oluşturduğu bazı zararların geri döndürülemez olduğuna dikkat çekiyor.

Husum bölge arşivinde görev yapan Sara Toschke'nin verdiği bilgiye göre tek bir böcek dahi kitap ve belgelerin bazı bölümlerine zarar veriyor.

Kargo kutusuyla eve kadar geliyor

Kağıt balığının taşınmasında dikkat çeken noktalardan biri paketleme malzemeleri. Özellikle internet alışverişlerinde sık kullanılan oluklu kartonların içindeki boşluklar böcekler için saklanacak alan oluşturuyor.

Haşere kontrolü alanında çalışan Dirk Piepenbrink de son yıllarda görülen istilalardaki artışa dikkat çekiyor ve karton paketleri önemli taşıma yollarından biri olarak gösteriyor.

Paletler, ambalajlar ve bazı inşaat malzemeleri de yayılmada rol oynuyor.

Nemli ev olması önemli değil

Kağıt balığını gümüş böceğinden ayıran başka bir özellik daha bulunuyor. Bu tür, yüksek neme bağımlı yaşamıyor.

Kuru ve sıcak odalarda da varlığını sürdürüyor. Modern binalardaki alçıpanlar ile duvar ve zemin boşlukları da saklanmaları için uygun alan sağlıyor. Bu nedenle evde görülmesi doğrudan nem sorunu bulunduğu anlamına gelmiyor.

Kargo kutularını uzun süre bekletmeyin

Alman Federal Çevre Ajansı'nın önerileri arasında karton ve kağıtların uzun süre açıkta bırakılmaması öne çıkıyor. Özellikle kargodan çıkan oluklu mukavva kutuların evde biriktirilmemesi gerekiyor.

Duvar ve zeminlerdeki çatlaklarla derzlerin kapatılması da saklanabilecek alanları azaltıyor. Böceklenmiş bazı eşyalar uygun şartlarda tek tek dondurularak müdahale ediliyor.

Evde yoğun şekilde kağıt balığı görülmesi halinde ise profesyonel haşere kontrolüne ihtiyaç duyuluyor.

Geceleri kitaplık, arşiv veya kartonların yakınında gümüş böceğine benzeyen, ancak daha büyük ve kahverengimsi bir canlı görülürse kağıt malzemelerin kontrol edilmesi gerekiyor.