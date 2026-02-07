Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yapay Zeka Destekli Bireysel Matematik Öğretimi Projesi kapsamı genişletilerek daha fazla öğrenciye ulaştırıldı.

Daha önce yalnızca 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yararlandığı proje, artık Büyükşehir Belediyesi Sınav Destek Merkezi bünyesinde eğitim alan öğrencileri de kapsıyor. Halihazırda programdan 500 öğrenci aktif olarak faydalanıyor.

Eğitimde fırsat eşitliğine dijital destek

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan proje, yapay zeka teknolojilerinin matematik öğretimine entegre edilmesiyle dikkat çekiyor.

Öğrencilerin bireysel seviyelerine göre şekillenen sistem sayesinde, öğrenme süreci daha verimli ve hedef odaklı ilerliyor.

Program, öğretmenlere sunduğu ölçme ve değerlendirme verileri ile öğrencilerin gelişimini yakından takip etme imkanı da sağlıyor. Projeden 2024 ve 2025 yıllarında toplam 1.100 öğrenci yararlandı.

Sınav Destek Merkezi öğrencileri de dahil edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınav Destek Merkezi Sorumlusu Mehmet Parlak, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) hazırlanan öğrenciler için Türkçe, Matematik ve İngilizce derslerinin yanı sıra yapay zeka destekli matematik programını da devreye aldıklarını söyledi.

Parlak, programın masaüstü ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra tablet ve cep telefonlarından da kullanılabildiğine dikkat çekerek, öğrencilerin kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaptığını belirtti.

Seviye tespiti, kişiye özel anlatım ve soru çözümü

Yapay zeka destekli sistem, öğrencilerin mevcut seviyelerini analiz ederek kişiye özel bir öğrenme planı oluşturuyor.

Seviyeye uygun videolu konu anlatımları, örnek soru çözümleri ve eksiklere yönelik çalışmalar sunan uygulama, öğrencilerin zayıf olduğu alanlara yoğunlaşmasını sağlıyor.

Öğrencilerden uygulamaya tam not

Uygulamayı kullanan öğrencilerden Meryem Güvenç, merkezdeki derslerin ardından evde de programdan yararlandıklarını belirterek, “Uygulama seviyemizi ölçüyor, eksiklerimize göre konu anlatımı ve sorular sunuyor.

Yapamadığımız soru türlerini tespit edip o konulara yönlendiriyor. Bu sayede netlerimizi artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci Haktan Yaral ise uygulamanın matematik başarısına büyük katkı sağladığını vurgulayarak, “Matematikte sıfır netten 20 net bandına çıktım. Eksiklerimi görmemi sağlıyor, konu anlatımları ve sorularla konuları pekiştiriyorum” dedi.