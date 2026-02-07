Son Mühür/ Merve Turan- 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, Karşıyaka Belediyesi ev sahipliğinde Bahçelievler Sancar Maruflu STK Yerleşkesi’nde anlamlı bir anma ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği (İZ-AFED) tarafından organize edilen programa 25 sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Salon doldu, yitirilen canlar saygıyla anıldı

Yoğun katılımın olduğu etkinlik, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşlar için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Salonun tamamen dolduğu programda, afet bilincinin toplumun her kesiminde yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

“Dirençli kentler bir tercih değil, zorunluluktur”

İZ-AFED Yönetim Kurulu Başkanı Servet Ertaş, yaptığı konuşmada afetlere karşı bilinçli toplum vurgusu yaptı.

Ertaş, depremin önlenemeyeceğini ancak alınacak önlemlerle bir doğa olayının felakete dönüşmesinin engellenebileceğini belirterek, dirençli kentlerin artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Afet yönetiminde sivil toplumun rolü vurgulandı

Toplantıda, afet yönetiminin yalnızca müdahale aşamasından ibaret olmadığına dikkat çekildi. Risk azaltma ve önleme kültürünün esas alınması gerektiği vurgulanırken, katılımcı sivil toplum kuruluşları 6 Şubat sürecinde sahada yürüttükleri çalışmaları ve edindikleri deneyimleri paylaştı. Programın sunuculuğunu İZ-AFED Yönetim Kurulu Üyesi Handan Aşan Konter üstlendi.

300’e yakın depremzedenin yeri tespit edildi

Servet Ertaş, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen saha çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Farklı illerde görev yapan AFAD ekipleriyle kurulan güçlü iletişim sayesinde, enkaz altında bulunan yaklaşık 300 kişinin yerinin tespit edilerek ekiplerle paylaşıldığını söyledi.

Uluslararası ekiplerle gönüllü tercümanlık desteği sağlandı

İZ-AFED üyelerinin yalnızca arama kurtarma değil; lojistik, koordinasyon ve tercümanlık alanlarında da aktif görev aldığını belirten Ertaş, farklı ülkelerden gelen yabancı kurtarma ekiplerine gönüllü tercümanlık yapılarak uluslararası operasyonların hızlandırıldığını ifade etti.

Bisikletle lojistik destek dikkat çekti

Sahada yaşanan lojistik zorlukların yaratıcı yöntemlerle aşıldığını aktaran Ertaş, bazı bölgelere araçların ulaşamadığını, bu nedenle bisikletle yardım taşındığını belirtti.

Jeoloji mühendisi Çağrı Aydınel’in BİSİDESTEK ekibiyle birlikte dar sokaklardan geçerek afetzedelere yardım ulaştırdığı aktarıldı.

Teknik ve koordinasyon çalışmaları yürütüldü

Yüksek inşaat mühendisi Mutlu Burak Paksoy’un yıkılmayan binalardaki can kayıplarına ilişkin bilirkişilik görevini üstlendiği belirtilirken, Erkan Güneş ve Özcan Arasan’ın ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda lojistik destek çalışmalarına katkı sunduğu ifade edildi.

“6 Şubat anması toplumsal bir vicdan borcudur”

Etkinliği “yitirilen canlara karşı bir vicdan borcu” olarak tanımlayan Servet Ertaş, sivil toplum kuruluşları arasında yeni iş birliklerinin temellerinin atıldığını söyledi. Afetlere karşı daha hazırlıklı bir toplum için sahadaki deneyimlerin birleştirileceğini vurguladı.

Lokma hayrı ile sona erdi

Anma ve farkındalık etkinliği, toplu fotoğraf çekiminin ardından İzmir Adıyaman ve İlçeleri Dayanışma Derneği tarafından 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler adına dökülen lokma hayrı ile sona erdi.