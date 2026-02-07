Son Mühür/ Beste Temel- Buca Belediyesi, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin üçüncü yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Depremden etkilenen her il adına bir fidanın toprakla buluşturulduğu programda duygu dolu anlar yaşandı.

Depremzede aileler belediyede ağırlandı

Anma programı kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca’da yaşayan depremzede aileleri makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen buluşmada, depremin yarattığı derin acı bir kez daha hatırlanırken, dayanışma ve birlik mesajları öne çıktı.

6 Şubat Parkı’nda fidan dikim töreni düzenlendi

Belediyedeki buluşmanın ardından Fırat Mahallesi’nde bulunan 6 Şubat Parkı’nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Törende, depremden etkilenen her il adına bir fidan toprakla buluşturularak, hayatını kaybeden vatandaşların anısı yaşatıldı.

Anma programına yoğun katılım

Fidan dikim törenine; Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yanı sıra depremzede aileler, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT) üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, park alanına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

Başkan Duman: “Acımız hala çok taze”

Anma programında konuşan Başkan Görkem Duman, 6 Şubat depremlerinin unutulmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Takvimler değişse de yaşadığımız acı hala çok taze. Kaybettiklerimizi unutmamak, onların hatırasını yaşatmak hepimizin sorumluluğu. Bugün diktiğimiz her fidan, hem kaybettiklerimizin anısı hem de geleceğe olan umudumuzdur.

O zor günlerde nasıl tek yürek olduysak, bugün de aynı dayanışma bilinciyle buradayız. Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.”