Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın Adresi: Yunuslar Kavşağı

Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun 30. kilometresindeki Hüyük yol ayrımında bulunan Yunuslar kavşağında gerçekleşti. O.Ç. idaresindeki otomobil, Konya’dan Beyşehir istikametine ilerlediği sırada, kavşakta M.Ö. yönetimindeki başka bir otomobille çarpıştı.

Ekipler Seferber Oldu

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada her iki araç sürücüsü ile yolcu olarak bulunan S.Ö. ve G.Ş. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan S.Ö., acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Soruşturma Sürüyor

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.