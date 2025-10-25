Konya’nın Karapınar ilçesinde bir inşaatta çalışan genç işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, Alaaddin Mahallesi’ndeki 3 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki R.T., henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybedip aydınlatma boşluğuna düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.