Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir kıraathanede meydana gelen tavan çökmesi paniğe neden oldu. Olayda, içeride bulunan 2 kişi yaralandı.

Tavan Kaplaması Aniden Düştü

Olay, Selahaddin Eyyubi Mahallesi Posta Sokak’ta faaliyet gösteren kıraathanede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavanın üst kaplama kısmı aniden koparak, masalarda oturan müşterilerin üzerine düştü.

Ekipler Hızla Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kıraathanede kısa süreli panik yaşanırken, yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

İnceleme Başlatıldı

Polis ekipleri olayın nedenine ilişkin inceleme başlatırken, tavan çökmesinin yapısal bir sorun ya da ihmalden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor.