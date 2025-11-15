Mardin’in Mazıdağı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde cadde ve sokakları adeta göle çeviren yağış, araç ve yaya trafiğini aksattı. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Kırsal mahallelerde durum daha da ciddi. Yağış nedeniyle dereler taştı, bazı köy yolları kullanılamaz hale geldi. Çiftçiler, ekili alanların sular altında kaldığını belirterek zarar tespit çalışmaları başlattı.

Mazıdağı Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların tekrar ulaşıma açılması ve su baskınlarının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları su birikintilerine yaklaşmamaları, taşkın riski olan bölgelerden uzak durmaları ve acil durumlar için ilgili birimlerle iletişimde olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, yağışların önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini bildirerek, bölge halkını tedbirli olmaları konusunda uyardı.