Düzce’nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar tarafından yakalanan 7,5 kilogram ağırlığındaki levrek ile 2,5 kilo gelen kalkan balığı vatandaşların büyük ilgisini çekti. Hem büyüklükleri hem de fiyatları dikkat çeken balıklar, tezgahta kısa sürede meraklıların toplanmasına neden oldu.

KİLOSU BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKTI

Batı Karadeniz’in önemli balıkçı limanlarından Akçakoca’da yakalanan dev levrek ve kalkanın kilosu bin liradan satışa sunuldu. Balıkları gören vatandaşlar, uzun süredir bu büyüklükte örneklere rastlamadıklarını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

TEZGAHLARDA FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Bölgede balık çeşitliliğinin fazla olduğu tezgahlarda diğer balık türleri ise daha uygun fiyatlarla satışa çıktı. Buna göre:

Hamsi: 150 TL/kg

Mezgit: Boyutuna göre 250 TL/kg

İstavrit: 200 TL/kg

Palamut: Tanesi 70 TL

Balıkçı esnafı, havaların serinlemesiyle birlikte bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade etti.