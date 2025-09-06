Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Düzce’de beklenen sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde aniden bastıran yağmur, yaklaşık 5 dakika içerisinde cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.

Yağışın etkisiyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Özellikle motosiklet ve bisiklet kullananlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ev ve iş yerlerine ulaşmakta sıkıntı yaşadı.

Çocuklar ise yağan yağmurun tadını çıkardı. Bazı çocuklar, su birikintilerinde eğlenerek serinlemeye çalıştı.

Yetkililer, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Şehir genelinde belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak ve su baskınlarını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.