İzmir'de tütün kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Kemalpaşa ilçesinde önemli boyutta yasa dışı üretim yaptığı belirlenen bir fabrikaya düzenlenen baskında, piyasa değeri 125 milyon TL’nin üzerinde kaçak tütün imalat makinesi ve malzemesi ele geçirildi.

Özel ekipler Kemalpaşa’daki imalathaneyi bastı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü içerisinde çalışan Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi, İzmir’de yasa dışı sigara üretimine yönelik takip başlattı.

İstihbarat çalışmalarının ardından harekete geçen ekipler, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü birimleriyle birlikte Kemalpaşa’daki adrese baskın yaptı.

Fabrikada 125 milyon TL'lik imalat tesisatı ele geçirildi

Ruhsatsız çalışan fabrikadaki aramalarda, tütün ürünleri imalatında kullanılan sanayi tipi makineler ve tonlarca ham madde bulundu.

Operasyon doğrultusunda 2 makaron imalat makinesi, 2 makaron paketleme makinesi, 580 bin dal bandrolsüz makaron, 14 milyon 868 bin filtre çubuğu, 10 bin 190 bobin sigara kağıdı ile 18 palet makaron kutusu el konularak muhafaza altına alındı.

Ele geçirilen tüm malzeme ve ekipmanın toplam gümrüklenmiş değerinin 125 milyon 480 bin TL olduğu bildirildi.

1 şüpheli gözaltında

Baskın yapılırken tesis içerisinde yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin başlatılan soruşturma Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

"Kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi"

Ticaret Bakanlığı, operasyonun ardından yazılı bir yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık yetkilileri, yapılan çalışmayı;

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi.

Özel ekibin çalışmaları doğrultusunda, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kaçak üretim gerçekleştirdiği tespit edilen bir fabrikaya operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 makaron imalat makinesi, 2 makaron paketleme makinesi, 580 bin dal bandrolsüz makaron, 14 milyon 868 bin filtre çubuğu, 10 bin 190 bobin sigara kağıdı, 18 palet makaron kutusu olmak üzere, tütün ve tütün mamulleri üretiminde kullanılan çok sayıda makine ve eşya ele geçirildi." diyerek aktardı.

"Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir"

Kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız olarak devam edeceğinin altını çizen Bakanlık;

"Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak, başta tütün ve tütün mamulleri olmak üzere ülkemizin ekonomik düzenini, kamu gelirlerini ve vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmalarımızı, etkin saha operasyonları ve gelişmiş teknik kapasitemiz ile aralıksız sürdürüyoruz.

Kaçakçılığa geçit vermemek, haksız kazancın ve kayıt dışı üretimin önüne geçmek amacıyla yürütülen mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verdi.