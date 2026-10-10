Son Mühür / Kemalpaşa Belediyesi ekiplerinin, Kandemir Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kandemir’in Kırovası mevkiinde bulunan evine cumartesi sabahı (bugün) saat 09.00’da emlak incelemesi için gitmesi tartışma yarattı. Yaşananları gazetecilik faaliyetlerine yönelik bir gözdağı olarak değerlendiren Kandemir, “Haber yapmak, gazetecilik faaliyeti yürütmek suç değildir” dedi.

“Mesleğimi yapmaya devam edeceğim”

Kandemir’in aktardığına göre, Kemalpaşa Belediyesi emlak birimi personeli, emlak belgelerinde eksiklik olabileceği gerekçesiyle bugün saat 09.00’da İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Kırovası mevkiinde bulunan evine gitti. Ekipler, Kandemir’in evinin içine girerek çekim yapmak istediklerini söyledi. Kandemir, “Sonradan öğrendiğim kadarıyla gelenler belediyenin memuru değil, şirket personeliymiş. Hafta sonu memurlar çalışmadığı için şirketten personeller evime gönderilmiş” dedi.

Hafta sonu sabah saatlerinde gerçekleşen inceleme girişimine tepki gösteren Kandemir, belediyenin kamu gücünü kullanarak gazetecilik faaliyetleri üzerinde baskı kurmak istediğini öne sürdü. Kandemir, “Ben gazeteciyim, fikirlerimi değiştirmeyeceğim. Haber yapmak, gazetecilik faaliyeti yürütmek suç değildir. Kamu gücünü kullanarak haber yapmamam için bana baskı yapılmak istendiğini düşünüyorum. Ben mesleğimi yapmaya devam edeceğim, fikirlerimi değiştirmeyeceğim” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“Seçildikten sonra seninle çok uğraşacağım demişti”

Mehmet Türkmen ile geçmişte yaşadığı bir konuşmayı da gündeme getiren Kandemir, Türkmen’in belediye başkanı seçildikten sonra kendisine yönelik, “Seninle çok uğraşacağım” ifadesini kullandığını ileri sürdü. O dönem bu sözleri dikkate almadığını belirten Kandemir, son yaşanan gelişmenin ardından geçmişteki bu konuşmayı da hatırlattı. Daha önce de tehdit edildiğini ancak bu olaylar nedeniyle şikayetçi olmadığını söyleyen Kandemir, “Daha önce de tehdit edildim ama şikayette bulunmamıştım. Bu saatten sonra başıma bir şey gelmesinden endişe ediyorum. Bugün yaşananları bir gözdağı olarak değerlendiriyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da sesleniyorum. Bu konuda destek bekliyorum” dedi.

“Kemalpaşa’da o kadar çok sorun varken…”

Kemalpaşa’da çözüm bekleyen çok sayıda sorun bulunduğunu savunan Kandemir, belediyenin önceliklerine ilişkin de eleştiriler yöneltti. Yaşananları kamuoyuyla paylaşacağını belirten Hakan Kandemir, pazartesi günü konuyla ilgili bir köşe yazısı kaleme alacağını ve suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.