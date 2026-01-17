Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, iddiaya göre karnesinde 3 zayıf dersi olduğu için ağabeyi ile tartışan lise 1’inci sınıf öğrencisi T.Ş. (15), ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi’ndeki ikametinin 6. katından atlayarak ağır şekilde yaralandı.

Acil müdahale ve hastaneye kaldırılma

Olayı fark eden aile, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri T.Ş.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından genç öğrenci, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen T.Ş. hayatını kaybetti. Genç öğrencinin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili Melikgazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, olayın detaylarıyla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.