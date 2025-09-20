Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kayseri OSB Sazyolu Caddesi üzerindeki fabrikanın alevler içinde kaldığı olayda, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla müdahale için bölgeye sevk edildi.

Yangın kısa sürede büyürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için yoğun çalışma yürütüyor.

Öte yandan, aynı mobilya fabrikasına ait başka bir tesisin geçtiğimiz Temmuz ayında da yangın yaşadığı öğrenildi. Yetkililer yangının çıkış sebebini araştırıyor.