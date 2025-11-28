Kadir Karapınar'ın istifası, son dönemde parti içinde dolaşan iddialarla da örtüşüyor. Yerel yönetimlerle ilişkiler ve teşkilat içi dinamikler, bu kararın perde arkasında rol oynamış olabilir. Teşkilat mensupları, toplantı sırasında duydukları açıklamaya büyük tepki gösterdi ve salonda sessiz bir şok yaşandı.

Kadir Karapınar Kimdir?

Kadir Karapınar, 1980 yılında Ordu'nun Mesudiye ilçesi Sarıca Mahallesi'nde dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençliği bu ilçede geçen Karapınar, eğitim için Ankara'ya taşındı. Lise eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan isim, iktisat alanında bilgi birikimi edindi ve özel sektörde iş dünyasında aktif rol aldı. Anadolu Yatırımcı İş Adamları Derneği'nde başkanlık yaparak sosyal sorumluluk projelerine öncülük etti.

Siyasi Kariyeri ve Teşkilat Çalışmaları

2024 başlarında AK Parti Keçiören İlçe Başkanı olarak atanan Karapınar, göreve hizmet odaklı bir anlayışla başladı. Parti teşkilatını yönetme, toplumsal aktörlerle diyalog kurma ve ekonomik ilişkileri güçlendirme hedeflerini ön plana çıkardı. Sivil toplum alanında da etkin olan Karapınar, MİHVAK Mütevelli Heyeti üyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Ankara yönetiminde yer aldı. Keçiören'de sel afetleri gibi krizlerde halkla ilişkileri koordine etti, STK ziyaretleri düzenledi.

İstifa Süreci ve Gelecek Beklentileri

İstifa, İlçe Danışma Meclisi'nde resmiyet kazandı ve Karapınar ticari yoğunluğunu gerekçe gösterdi. Parti kaynakları, bu kararın CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile yürütülen yakın temaslardan kaynaklanan baskılarla ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Teşkilattan Erhan Sarıgöl gibi isimler, Karapınar ve ekibine teşekkür mesajları yayınladı. Gözler şimdi AK Parti genel merkezine çevrildi; yeni ilçe başkanı ataması yakında duyurulabilir ve Keçiören teşkilatı bu değişimle yeni bir ivme yakalayabilir. Gelişmeler takip ediliyor