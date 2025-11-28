Hande Nur Tekin, tiyatro kökenli bir yetenek olarak ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Eğitim hayatı ve sahne deneyimleri, onu dizi sektöründe fark edilir kıldı. İzleyiciler, onun kariyer yolculuğunu ve karakter yorumlarını merakla takip ediyor.

Hande Nur Tekin Kimdir?

Hande Nur Tekin, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu bir oyuncu. 2000 doğumlu olan genç yetenek, İzmir kökenli olup 25 yaşında. Tiyatro sahnelerinde edindiği deneyimle televizyon projelerine adım attı ve doğal oyunculuğuyla beğeni topladı. Kariyerinde hem dramatik hem de duygusal rollerle çeşitlilik gösterdi.

Taşacak Bu Deniz’de Sevcan Karakteri

Sevcan, Esme’nin kardeşi ve Oruç’un nişanlısı olarak dizinin önemli karakterlerinden biri. Başarılı olmak isteyen ancak kestirme yollar arayan hırslı bir genç kadın. Karadeniz’in sert yaşam koşullarında aile bağları ve kişisel hedefleri arasında sıkışan yapısıyla hikayeye dinamizm katıyor. Karakterin duygusal çatışmaları, izleyicilerde güçlü bir etki bırakıyor.

Oynadığı Diziler ve Kariyer Yolu

Hande Nur Tekin, 2022’de Hayat Bugün dizisinde Lalin rolüyle televizyona merhaba dedi. Aynı yıl Gönül Dağı’nda Mihriban Akgül karakteriyle geniş kitlelere ulaştı ve iki sezon boyunca sevildi. 2025’te Taşacak Bu Deniz’de Sevcan’ı canlandırarak kariyerini zirveye taşıdı. Tiyatro oyunlarında da sahne alan oyuncu, gelecek projelerde daha iddialı roller bekliyor. Sosyal medyada aktif olan Tekin, hayranlarıyla sık sık etkileşimde bulunuyor. Bu yükselen grafik, onu dizi sektörünün parlak yıldızlarından biri yapıyor.