Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 253,66 puan yükselişle günü yüzde 1,79 değer kazanarak 14.405,25 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,32, holding endeksi yüzde 1,95 değer kazandı.

BIST 30'da 5 hissede yukarı yönlü hareketlenme gözlendi.

BIST30'da en son 5 hisse; 30 Haziran CHP Kurultay Davasının ertelenmesi, 2023 Seçimlerinde Muharrem İnce'nin adaylığı çekmesi ile tavan olmuştu.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.17'lik düşüşle 14.381 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar karışık...



Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı kaynaklı gerilimde sıcak bir gelişmeyi yaşayan bölgede İran, Ürdün'deki ABD üssüne yönelik 50'den fazla balistik füze fırlattı.

Yurt dışındaki gerilime rağmen Borsa İstanbul bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştı.

Öte yanan Japon yeninin dolar karşısında değer kazanması carry trade pozisyonları için risk oluştururken, bu durumun küresel piyasalar için de risk yaratabileceği öngörülüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düştü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



TÜİK'in "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları" raporuna göre Ağustosta en yüksek aylık reel getiri, yüzde 7,93 ile külçe altında gerçekleşti.

Yukarı yönlü hareketlenen ons altın yüzde 1'e yaklaşan yükselişle 4 bin 395 dolardan, gram altın 6 bin 850 liradan, gümüş 66.54 dolardan alıcı buluyor.

Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun yükselmesinin ardından yeniden yükselişe geçen Brent petrol 99.23 dolardan,

Bitcoin ise 78 bin 847 dolardan işlem görüyor.

