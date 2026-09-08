Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 139,17 puan artışla günü yüzde 0,99 değer kazanarak 14.151,59 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yatay bir girişle 14.152 puandan başladı.

BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalarda tedirgin bekleyiş...



Yapay zeka şirketlerinden gelen olumlu haberlere rağmen Hürmüz Boğazı ve Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı enerji krizindeki belirsizlik küresel piyasalarda risk iştahını törpülüyor.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarı yüzde 77 azalırken LNG'deki düşüş yüzde 92'yi buldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Son yedi ayın zirvesini görmesinin ardından bir miktar geri çekilen ons altın yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Çin merkez bankasının üst üste 22'inci ayda da altın almasının ardından altının ons fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 4 bin 409 dolardan, gram altın 6 bin 877 liradan alıcı buluyor.

Gümüş 66.20 dolardan,

Brent petrol 98.44 dolardan,

80 bin dolar üzerinde tutunamayan Bitcoin 78.579 dolardan işlem görüyor.

