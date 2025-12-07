Son Mühür- 2. Sayfa’nın haberine göre Gülse Birsel, oyuncular Sarp Apak ve Hasibe Eren’le bir araya gelerek sohbet etti. Üçlü, muhabirlerin yönelttiği soruları da yanıtladı.

“Yalan Dünya 5. sezon değil, hasret giderdik”

Birsel’e “Yalan Dünya’nın 5. sezonu mu geliyor?” sorusu yöneltildi. Ünlü senarist, bunun doğru olmadığını belirterek, “Hayır. Hasret giderdik. Mayıs ayında Aile Arasında 2’yi çekeceğiz. Senaryomuz bitti, onun üzerinden geçiyoruz.” dedi.

Yeni dizi için çalışmalara başladı

Birsel, hayranlarını sevindiren bir başka açıklamada daha bulundu. “Bir de diziye niyetim var, ufak ufak ona başladım.” diyerek yeni bir dizi projesinin hazırlık sürecine girdiğini duyurdu.

Dizinin detayları merak ediliyor

Henüz konusu, kadrosu ve yayınlanacağı platform açıklanmayan dizi, Birsel’in duyurusu sonrası sosyal medyada büyük merak uyandırdı.