Bu kesintiler, ana boru arızaları, branşman sorunları ve başka kurumların kazı çalışmaları gibi beklenmedik olaylardan kaynaklanıyor. İZSU ekipleri, sorunları giderdikten sonra suyun normale dönmesini planlıyor. Etkilenen mahallelerde yaşayanlar, güncel durumu resmi sorgulama ekranından takip edebiliyor.

İzmir 2 Aralık Su Kesintisi Saatleri ve Etkilenen Mahalleler

Aliağa'da Çaltılıdere Mahallesi'nde kesinti 10:14'te başlayıp 12:14'te sona eriyor. Bu 2 saatlik süre, ana boru arızası nedeniyle uygulanıyor. Foça'da Kozbeyli Mahallesi ise 10:52 ile 13:30 arasında 2 saat 38 dakika susuz kalıyor, yine ana boru sorunu kaynaklı.

Gaziemir'de Fatih Mahallesi'nde Sanayi Caddesi'ndeki ana boru arızası yüzünden 09:50'den 11:50'ye kadar 2 saat kesinti yaşanıyor. Karabağlar'da Metin Oktay, Salih Omurtak ve Şehitler mahalleleri, 52/1 ile 52/19 kavşağındaki sayaç bakımı nedeniyle 09:40 ile 12:40 arasında 3 saat etkileniyor.

Karşıyaka'da iki ayrı noktada branşman arızaları devrede. Aksoy ve Bostanlı mahalleleri 10:34 ile 11:34 arasında 1 saat, Cumhuriyet Mahallesi ise 08:49 ile 10:49 arasında 2 saat su alamayacak. Ödemiş'te Birgi Mahallesi, Telekom'un kazı çalışması sırasında oluşan ana boru arızası yüzünden 10:40'tan 15:00'e kadar 4 saat 20 dakika kesintiyle karşı karşıya.

Seferihisar'da Camikebir ve Sığacık mahalleleri Girlen mevkiindeki bağlantı çalışması nedeniyle 08:40 ile 12:00 arasında 3 saat 20 dakika, Cumhuriyet Mahallesi ise ana boru arızası sebebiyle 12:30 ile 15:53 arasında 3 saat 23 dakika susuz kalıyor.

İZSU Su Kesintisi Sorgulama Nasıl Yapılır

Vatandaşlar, kesinti durumunu İZSU'nun resmi internet sitesinden kolayca öğrenebiliyor. Sorgulama ekranı, https://www.izsu.gov.tr/tr/SuKesintileri/SuKesintisiBilgileri/22 adresinde aktif. Bu sayfada ilçe, mahalle ve saat bilgilerini girerek güncel verilere ulaşmak mümkün.

Arıza kaynaklı kesintiler anlık olarak güncelleniyor, planlı çalışmalar ise önceden duyuruluyor. Mobil uygulama veya Alo 185 hattı üzerinden de bilgi alınabiliyor. İZSU, bu araçlarla şeffaflığı artırmayı hedefliyor ve vatandaşların plan yapmasına yardımcı oluyor.

Sorgulama sırasında adres detaylarını doğru girmek, en doğru sonucu veriyor. Özellikle beklenmedik arızalarda sayfa sık sık yenileniyor, bu yüzden gün içinde birden fazla kontrol öneriliyor.

İzmir Su Kesintisi Nedenleri ve Önlemler

Kesintilerin büyük kısmı ana boru ve branşman arızalarından kaynaklanıyor. Telekom gibi kurumların kazı çalışmaları sırasında şebekeye zarar vermesi, Ödemiş örneğinde olduğu gibi ek sorunlar yaratıyor. Sayaç bakımları ise rutin kontrollerin parçası.

İZSU, kesinti öncesi uyarıları sosyal medya ve web sitesi üzerinden paylaşıyor. Vatandaşlara depoları doldurma ve tasarruf çağrısı yapılıyor. Arızalarda ekipler hızlı müdahale ediyor, ancak tamir süresi jeolojik koşullara bağlı değişebiliyor.

Bu tür kesintiler, İzmir'in yoğun altyapı trafiğinden etkileniyor. İZSU, uzun vadede yenileme projeleriyle sorunları azaltmayı planlıyor. Günlük hayatı minimum etkilenerek sürdürmek için erken önlem almak kritik önem taşıyor.