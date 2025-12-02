Operasyon, İstanbul, Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Manipülasyon ağı, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde anormal fiyat dalgalanmaları ve işlem hacimlerini hedef aldı. Savcılık, organize bir suç örgütü tarafından yürütülen faaliyetlerin, piyasa dışı yöntemlerle hisse değerlerini şişirdiğini belirledi. Gözaltına alınanlar arasında spor ve eğlence dünyasından isimlerin bulunması, soruşturmayı kamuoyunda öne çıkardı.

Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri Kim?

Gökhan Gönül, Türk futbolunun tanınmış isimlerinden biri olarak biliniyor. 1989 doğumlu eski milli futbolcu, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giydiği kariyerinde 100’e yakın milli maçta forma giydi. 2023’te aktif futbolu bıraktıktan sonra spor yorumculuğu ve ticari faaliyetlere yöneldi. Gözaltı haberi, onun borsa yatırımlarıyla bağlantılı olarak gündeme geldi.

Aref Ghafouri, İran kökenli bir illüzyonist olarak tanınıyor. Türkiye’de sahne şovları ve televizyon programlarıyla ün kazandı. Gerçek adı Aref Ghafourı olarak kaydedilen sanatçı, manipülasyon soruşturmasında adı geçen diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İkili, soruşturmada finansal bağlantıları nedeniyle birlikte anıldı.

Bu gözaltılar, soruşturmanın genişlemesiyle ilgili. Savcılık, şüphelilerin borsa işlemlerinde koordineli çalıştığını tespit etti. Gökhan Gönül’ün futbol kariyerindeki başarıları, bu olayla tezat oluşturdu ve taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.

Borsa Manipülasyonu Soruşturması Detayları

Soruşturma, Borsa İstanbul’da Avrupa Yatırım Holding hisselerinde yapay fiyat artışları üzerine odaklandı. Savcılık, küçük yatırımcıların mağdur edildiği bu hareketlerin, organize bir suç örgütü tarafından yönetildiğini saptadı. Önceki aşamada yedi kişi tutuklandı: Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu.

Bunlar, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamalarıyla cezaevine gönderildi. Operasyon, piyasa verilerindeki anormal dalgalanmaların incelenmesiyle başladı. Şüphelilerin, hisse senetlerini şişirerek hızlı satışlarla kâr elde ettiği belirlendi. Bu taktikler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun radarına takıldı.

2 Aralık sabahı düzenlenen yeni dalgada 12 kişi gözaltına alındı. Liste şöyle: Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk ve Akif Koç. Altı şüpheli için arama ve yakalama emri çıkarıldı. Gözaltındakiler, savcılığa sevk edilmeyi bekliyor.

Gözaltı Operasyonunun Kapsamı ve Sonuçları

Operasyon, beş ilde eş zamanlı baskınlarla yürütüldü. İstanbul merkezli savcılık, dijital veriler ve mali kayıtları inceleyerek ağı genişletti. Gözaltına alınanların ifadeleri, soruşturmanın derinleşmesini sağlayacak. Şüphelilerin, borsa işlemlerinde koordineli mesajlaşmalar ve sahte hesaplar kullandığı ortaya çıktı.

Bu olay, Türkiye’de borsa manipülasyonlarına yönelik denetimlerin sıkılaştığını gösteriyor. Sermaye Piyasası Kurulu, benzer vakalarda cezaları artırdı. Küçük yatırımcılar, bu tür dolandırıcılıklardan en çok etkilenen kesim olarak dikkat çekiyor. Savcılık, delil toplama sürecini sürdürüyor.

Gözaltılar, finansal suçların spor ve eğlence sektörüne sıçradığını ortaya koydu. Gökhan Gönül’ün avukatı, müvekkilinin masumiyetini savunacağını belirtti. Aref Ghafouri’nin ekibi ise sessiz kaldı. Soruşturma, piyasa güvenini yeniden tesis etmeyi amaçlıyor. Kamuoyu, mahkeme sürecini yakından izleyecek.