Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “Mutlak butlan CHP'si” diyerek partisinden istifa etmesinin yankıları devam ediyor. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ kararı sonra Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna geri dönmüştü. Yaşananların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, “Mutlak Butlan CHP’si” bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum” diyerek kararını açıklarken; tepkiler de gecikmedi. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Tugay’ın istifasıyla ilgili “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının partisinden istifası, İzmir için CHP Belediyeciliğinin çöküş itirafıdır” yorumu yaptı.

“İzmir sahipsiz değil”

“Rozetliyken bu şehre hiçbir fayda sağlamayan bir ismin, bağımsızken de derman olması beklenemez” sözleriyle açıklamalarını sürdüren AK Partili İnan, “Ancak bu durum sadece şahsi bir problem değildir asıl mesele bu tabloyu güzel İzmir’e layık gören 25 senelik köhnemiş CHP zihniyetinin ta kendisidir. Fakat kimse umutsuzluğa kapılmasın. İzmir sahipsiz değildir. İzmir’de biz varız, millete hizmetkar olmayı şeref bilen AK Parti kadroları var! Biz bugüne kadar İzmir için samimiyetle çalıştık, bundan sonra çok daha fazla çalışırız. Kararlıyız… Bu hizmetsiz ve vizyonsuz dönemi ilk seçimde bitireceğiz, İzmirlilerle birlikte bitireceğiz!” ifadelerini kullandı.