İzmir’in yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. İzmir merkezli Enda Enerji Holding, Urla’da faaliyet gösteren Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin (RES) üretim kapasitesini artırmak amacıyla 10 milyon dolarlık yatırım için harekete geçti.

Proje kapsamında santrale iki yeni rüzgâr türbini kurulacak. Halihazırda 5 türbinle faaliyet gösteren Urla RES’te, yatırımın tamamlanmasıyla türbin sayısı 7’ye ulaşacak. Elektriksel kurulu güç 13 MWe’den 21,4 MWe’ye yükselirken santralin kapasitesinde yaklaşık yüzde 65 artış sağlanacak. Santralin mekanik kurulu gücü de 15 MWm’den 23,4 MWm’ye çıkacak.

Yeni türbinler aralık ayında devreye girecek

Yatırım kapsamında temel atma töreni gerçekleştirilirken, çalışmaların yaklaşık iki ay içinde tamamlanması planlanıyor. Yeni türbinlerin aralık ayında devreye alınması hedefleniyor.

Enda Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Dağıstan, şirketin yurt dışındaki yatırım planlarının yanı sıra Türkiye’deki üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürdüğünü belirtti.

Dağıstan, “Avrupa’daki yeni yatırımlarımız için izin süreçleri devam ederken, doğduğumuz topraklarda üretim kapasitemizi artıracak yatırımlarımızı da sürdürüyoruz” dedi.

Yatırımın Türkiye’nin enerji üretimine katkı sunmasının yanı sıra şirketin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesine de destek olacağını ifade eden Dağıstan, yurt içi ve yurt dışındaki yeni projelerin gündemlerinde olduğunu kaydetti.

Urla’nın rüzgâr potansiyeli öne çıkıyor

Urla RES’in kapasite artışında bölgenin rüzgâr potansiyeli de etkili oldu. Santralin bulunduğu saha, yüksek rüzgâr koşullarına sahip alanları tanımlayan “Class I” sınıfında yer alıyor.

Bölgenin rüzgâr enerjisi üretimi açısından elverişli koşullar sunduğunu belirten Dağıstan, “Bu sebeple de bu bölgede yatırım yapmak yenilenebilir enerjideki gücümüzü katlıyor” ifadelerini kullandı.

Yatırımın tamamlanmasıyla Urla RES’in 7 türbin ve 21,4 MWe elektriksel kurulu güçle faaliyet göstermesi planlanıyor. Projenin, İzmir’in yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

