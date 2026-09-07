Son Mühür- Moda ve sinema dünyasını Ege’nin tarihi dokusunda buluşturan Ayvalık Fashion Film Days, 28-29 Ağustos’ta Mercanev ve Fabrika Ayvalık’ta düzenlendi.

İzmir merkezli Moda Filmleri Derneği’nin imzasını taşıyan iki günlük etkinlik; film gösterimleri, söyleşiler ve sunumlarla kentin kültür-sanat gündemine canlılık getirdi. Etkinlik süresince Ayvalık’ın tarihi mimarisi, zeytin kültürü ve Ege ışığı filmlerin görsel anlatısına dahil edildi.

İki günde toplam 34 film perdeye yansıdı

Farklı yaş ve meslek gruplarından izleyicileri bir araya getiren etkinlikte toplam 34 eser sinemaseverlerle buluştu. Programın "Ayvalık Moda Filmleri Seçkisi" bölümünde 21 eser gösterildi.

Bu doğrultuda Rafael Cemo Çetin, Zion Lacroix, Emir Mavitan, Antonio Özçevik, Can Evrenol, Emir Eralp, Harun Güler ve Dağhan Celayir’in de aralarında bulunduğu 13 yönetmenin üretimi izleyiciye sunuldu. Etkinliğin ikinci gününde ise "Kıbrıs Moda Film Festivali Seçkisi" adıyla 13 film gösterildi.

Sektörün üretim süreçleri masaya yatırıldı

Gösterimlerin dışında düzenlenen oturumlarda moda filmlerinin yapım süreçleri ve arka planı ele alındı. Sunum bölümlerinde Antonio Özçevik "Moda Filmi Nedir?", Burçak Çorlu "Moda Filminde Kültür Taşıyıcılığı ve Yaratıcı Teknolojiler", Öykü Gülbent "Moda Filminde Renk", Sema Çobaner "Set Tasarımı: Mekan ve Hikaye", Zeynep Ceren Korkmaz ise "Giyilebilir İllüzyonlar: Moda, Sanat ve Gerçekliğin Yeniden Tasarımı" başlıklarıyla sunum yaptı.

Doğal çekim alanı niteliğinde

Organizasyonun ardından açıklamalarda bulunan Moda Filmleri Derneği yönetimi, kentin yaratıcı alanları açısından taşıdığı potansiyele dikkat çekti.

Taş binaları, eski zeytinyağı fabrikaları ve kozmopolit yapısıyla Ayvalık’ın moda ve sinema sektörü için doğal çekim alanı sunduğu belirtildi. Dernek, bölgeyi sektörün üretim ve gösterim merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.

2027 organizasyonu için hazırlıklar başladı

Etkinliğin tamamlanmasıyla birlikte organizasyon ekibi, 2027 yılı planlamalarına başladığını açıkladı. Önümüzdeki dönemde programın kapsamını genişletmeyi amaçlayan dernek; turizm, moda, sinema ve marka iş birliklerini kapsayan daha kapsayıcı bir yapı oluşturmayı planlıyor.