Muğla’nın Ortaca ilçesinde sanayi çalışanı 48 yaşındakş Ersoy Tufan ve ev hanımı Şerife Tufan’ın lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Melis Tufan'dan sonra dünyaya gelen çocukları Emir Enes Tufan için down sendromlu tanısı kondu. Emir Enes Tufan geçen aralık ayında halsizleşerek acile götürüldü, yapılan tetkikler sonucunda 21 Aralık’ta lösemi teşhisi kondu.

Tufan ailesi Tedavi için İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesinin ardından İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin Balçova'daki evine yerleşti. Emir Enes’in tedavisinde kullanılan ilaçların dozu, down sendromu nedeniyle hassasiyetle ayarlanıyor ve tedavi süreci daha zorlu ve yavaş ilerliyor.

“Emir özel bir çocuk olduğu için tedavisi uzun sürecek, doktorlar tedbirli ilerliyor”

Şerife Tufan lösemi tedavisinde kullanılan kortizon içerikli hapların Emir Enes’in kan şekerini yükselttiğinden bahsederek, 1,5 ay boyunca hastanede yatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Tufan, Emir Enes’in açlık şekeri 300’e çıktığında canı yanmaması ve uykudayken dahi takip edilebilmesi için bir süre koluna şeker ölçüm sensörü takıldığını anlatarak durumu şu şekilde dile getirdi:

"Ağır ilaçlar verildiği için tedavisi uzun sürecek. Emir, bu durumu nedeniyle özel bir çocuk olduğu için diğer çocuklara kıyasla hastalığı daha zor atlatıyor. Doktorlar, Emir'in diğer organlarına zarar gelmesin diye çok tedbirli gidiyor. İlaçlar şekerini yükselttiği için hastanede yatış verildi. Şeker kontrolü için koluna iki kez sensör takıldı. Sensör sayesinde parmak uçları acımadan, uykuda bile şekerini takip edebildik. Şekeri yükselten ilaçlar bitip vücuttan atılınca çok şükür şekeri normale döndü. Kızım Muğla'da tek başına okula gidiyor. Aklım bir orada bir burada. İçim kan ağlıyor. Oğlum Emir, Allah'ın izniyle iyileşecek"

Emir “erik dalı” ile neşesini yerinde tutuyor

Emir Enes evde oyuncaklarıyla oynayıp ‘Erik Dalı’ şarkısında göbek atarak tüm ağır tedavi şartlarına rağmen verdiği mücadeleyle neşesini yerinde tutuyor. Televizyonda dizi izlemekten büyük keyif alan Emir Enes Tufan, hayranı olduğu oyuncu Burak Özçivit ile hazırlanan özel fotoğrafı elinde tutarak poz veriyor.

Tufan ailesinin zor zamanları

Emir Enes’in babası Ersoy Tufan ise geçirdikleri süreçten bahsederek "Ortaca'da halsizlik başlayınca acile götürdük. Kan değerleri düşük çıkınca İzmir'e sevk ettiler ve lösemi olduğunu öğrendik. Doğumdan önce Down sendromlu olduğunu öğrenmiştik, doğduğunda da bağırsağında tıkanıklık vardı ve ameliyat olmuştu. Özel çocuk olması nedeniyle ilk zamanlar ve bu tedavi sürecinde çok zorluk yaşadık. Her yerine cihazlar bağlıydı yürüyemedi" dedi.

Nilgün Erten: “Biz Emir'i çok sevdik”

İzmir Hasta Çocuk Evleri Sorumlusu Nilgün Erten, şehir dışından gelen ailelere dernek olarak sıcak bir karşılama yaptıklarını vurgulayarak "10 yıldır bu evlerde görev yapıyorum, ilk defa Down sendromlu özel bir çocuğumuz misafirimiz oldu. Emir'i çok sevdik. Normalde diğer çocuklarda yan etki yapmayan veya hafif geçen ilaçlar Emir'de şeker yükselmesi gibi ağır yan etkiler yaptı. Bu yüzden hastanede yatış süreleri uzuyor ve tedavisi daha yavaş ilerliyor. Ama Allah'ın izniyle iyileşecek, biz de burada onlara sahip çıkacağız" açıklamasında bulundu.