Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında toplumsal farkındalığı artırmak ve güvenilir bilginin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Sağlık Gönüllüleri Projesi’nde yeni dönem hazırlıklarına başladı. İnsan, hayvan ve çevre sağlığını bir bütün olarak ele alan Tek Sağlık yaklaşımını temel alan proje, gençlere teorik bilgilerini sahada deneyimleme fırsatı sunuyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında gençler, deneyimli mentörlerle birlikte sağlık alanında bilgilendirici içerikler hazırlıyor ve çeşitli etkinliklerde görev alıyor.

“Çok büyük bir gönüllü ağımız olacak”

Sağlık Eğitimleri Şube Müdürü Banu Onan Erdal, projenin hem gençlerin mesleki gelişimine hem de kent genelindeki sağlık çalışmalarına katkı sunduğunu belirtti. İzmir’in 30 ilçesinde Tek Sağlık anlayışıyla eğitimler düzenlediklerini ifade eden Erdal, yeni katılımlarla gönüllü sayısının artırılacağını söyledi.

Erdal, projenin hedeflerini şu sözlerle anlattı:

“30 ilçemizde Tek Sağlık misyonu doğrultusunda eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimlerde gençlerimizi de yanımıza alarak hem onları gelecekteki mesleklerine hazırlamayı hem de onlarla birlikte sahada daha güçlü olmayı amaçlıyoruz. Mülakatlarda gönüllüleri tanımak amacıyla onlarla görüşmeler yapıyoruz ve hangi alanlarda ortaklaşabileceğimizi belirliyoruz. Yeni gönüllülerimizle gönüllü ordumuzu çok daha büyük sayılara ulaştıracağız. Şu anda gönüllü sayımız 98, mentör gönüllü sayımız ise 30. Yeni gönüllülerimizle birlikte çok büyük bir gönüllü ağımız olacak” dedi.

Farklı uzmanlıklar ortak projelere dönüşüyor

Sağlık Gönüllülüğü Koordinatörü Çisem Alagözoğlu, farklı disiplinlerden kişilerin bir araya gelmesinin projeye yeni bakış açıları kazandırdığını belirtti. Alagözoğlu, projenin işleyişine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Projemiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tek Sağlık bakış açısıyla ürettiği sağlık alanındaki çalışmaları ve bu çalışmaların gönüllülük çatısı altında toplanmasını kapsıyor. Temel olarak insan, çevre ve hayvan sağlığıyla ilgili alanlarla eğitim almış veya eğitimi tamamlayıp mesleğinde uzun yıllar görev almış olan gönüllülerimiz yer alıyor. Birlikte çalışmalar üreterek toplum sağlığı alanında bilgilendirici içerikler üretiyoruz. Biz burada katılımcılığı ön planda tutuyoruz. Farklı disiplinlerde gönüllülerimiz var ve hepsinin bizlere kattığı farklı bakış açıları oluyor. Onların ortak değerlendirmesi sonucunda da farklı alanlarda çalışma grupları oluşturarak çalışmalar yürütüyoruz. Gönüllülerimizin her gün bir yeni sağlık bilgisiyle buradan ayrılmasını, sonrasında da bu sağlık bilgisini vatandaşlarımızla paylaşmasını sağlamaya çalışıyoruz” bilgisini verdi.

Çevre ve iklim alanında çalışmalar yürütüyor

Projede bir yıldır görev alan Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu, Tarla Bitkileri bölümü öğrencisi Buket Nur Süslü, şöyle konuştu:

“İki lisans eğitimimi birleştirerek sağlık gönüllüsü olmak beni mutlu etti. Ben çevre, iklim ve Tek Sağlık alanında çalışma yapıyorum. Çevre, iklim ve insan bir bütün. Eğer insan sağlığını korumak istiyorsak hem çevremize iyi bakmamız hem de iklimi iyi takip etmemiz gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tek Sağlık kavramında çok iyi bir temsilci. Bu sene yeni gönüllü arkadaşlarımız gelecek. Hepsini sahada görmek ve onlarla birlikte çalışmak için çok heyecanlıyız” diye konuştu.

Gençler mesleki deneyimlerini sahada geliştiriyor

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencisi Kerem Tarı da “Ben yıllardır belediyenin çeşitli projelerinde gönüllü olarak aktif rol alıyorum. Bu süreçte sağlık gönüllüsü olmak için başvurmak istedim. Şu anda aktif olarak gönüllüyüm. Sağlık okuryazarlığı ve dijital medya çalışma grubundayım. Halka doğru bilginin ulaşımını sağlamayı hedefliyoruz ve konuda projeler yapıyoruz. Çalışma yaparken doğru bilginin iletiminde mesleğime dair şimdiden bir ön hazırlık da yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Kadın ve çocuk odaklı çalışmalar öne çıkıyor

Psikoloji bölümü mezunu ve Aile Eğitimi ve Danışmanlığı alanında yüksek lisans öğrencisi Aylin Karagöz, “Sağlık Gönüllüleri Projesi çok içime sinen bir proje oldu. Kadın ve çocuk odaklı bir çalışma grubundayım. Bu alanda belediyenin etkinliklerinde yer alıyorum. Bir yandan halkı bilgilendirirken biz de onlardan bilgi almış oluyoruz. Örneğin 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde menopoz konusunun üzerinde daha çok durulması gerektiğini öğrendik. Her etkinlik bize yeni bir şey kattı. Okulda öğrenmek ile uygulayarak öğrenmek arasında farklar olduğunu, mezun olduğum senede burada öğrendim. Bu yıl da uygulamak istediğimiz, hayata geçirmek için çabaladığımız projelerimiz var” dedi.

Sağlık gönüllüsü olmak isteyenlere başvuru çağrısı

Sağlık Gönüllüleri Projesi’nin yeni döneminde görev almak isteyen genç gönüllü ve mentör adayları, başvurularını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Biz Varız’ platformu üzerinden gerçekleştirebiliyor.