Son Mühür/Merve Turan- İzmir’in kültürel kültürel mirasını yaşatmak ve zeybek geleneğini yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği “İzmir’de Zeybek Bilmeyen Kalmasın” projesi yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen bu kursun ilk dersinde yurttaşlar, Ege’nin simgelerinden zeybeği öğrenmenin heyecanını yaşadı. Tarihi Bıçakçı Han’da gruplar halinde sürdürülecek eğitimlerde katılımcılara zeybeğin temel adımları ve figürleri öğretiliyor.

800 kişi başvurdu, kurs ücretsiz veriliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde halk dansları eğitmeni olarak görev yapan Onur İstek, projeye 800 kişinin talebi olduğunu ve olumsuz bir yorum almadıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Yaklaşık 800 kişinin talebiyle karşılaştık. Hiçbir yurttaşımıza olumsuz yanıt vermedik; herkes şu an burada. Haftanın bir günü, iki saat boyunca yurttaşlarımıza ücretsiz zeybek dansının adımlarını öğreteceğiz. Katılımcıları, dans geçmişi olanlar ve olmayanlar şeklinde iki kategoride değerlendirdik. Harmandalı zeybeğinin temel adımlarını öğretiyoruz. Düğünlerde gönül rahatlığıyla oynayabilecekleri düz adımları ve heykel adımlarını gösterdik. İlk ders itibarıyla temel figürlerimizi öğrettik. Daha önce zeybek oynamayı bilen gruplarımızla da farklı çalışmalar yapacağız. ‘İzmir’de Zeybek Bilmeyen Kalmasın’ projesi İzmir’imiz ve Büyükşehir Belediyemiz için çok önemliydi. Kursun ücretsiz olması çok kıymetli. Cemil Başkanımız da bu projeye büyük önem veriyor.”

Katılımcılardan projeye tam not

Farklı yaş gruplarından ve yaşam tarzlarından insanları buluşturan bu projeye vatandaş memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

“Daha önce kurslara katılmak mümkün olmamıştı. Büyükşehir’in projesini duyunca geldim. Ortam iyi, samimi, eğitmenler iyi. Çok teşekkürler”

“İzmir’in kültürünü öğrenmek istedim”

Üniversite öğrencisi Fatma Nur Çelik de kentin kültürünü yakından tanımak istediğini söyleyerek “İzmir’e üniversite okumaya geldim. Bu kentin kültüründe zeybek var, öğrenmesem ayıp olurdu diye düşündüm. Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz kurs açması çok güzel oldu. Sosyal medyada gördüm, hemen başvuru yaptım. Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.