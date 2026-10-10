Son Mühür/ Emine Kulak- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği düzenlemeyle belediyelerin yetki ve imtiyazı altındaki şehir içi toplu taşıma hizmetleri taşımacılık işkoluna alındı. Bunun üzerine Genel – İş konuyu Danıştay’a taşırken, HAK – İş’e bağlı Öz -Taşıma Sendikası, özellikle İZELMAN bünyesindeki ESHOT şoförlerine yönelik örgütlenme çalışması başlatmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından belediyedeki sendikal dengeler ve örgütlenme çalışmalarında gelişmeler yaşandı. Büyükşehir Belediyesi’nde en fazla işçi örgütlenmesine sahip DİSK’e bağlı Genel-İş ve TÜRK – İş’e bağlı sendikalar iken, HAK-İŞ Sendikası da belediyenin farklı iştiraklerinde çalışan işçilere ulaşmak ve örgütlenmek için çalışmalarını sürdürmeye başladı.

Büyükşehir’de örgütlenmek için ilk toplantı

Bu kapsamda, HAK-İŞ İzmir İl Başkanlığı yönetiminde pazartesi günü konfederasyona bağlı İzmir şube başkanlarının katılımıyla genel bir değerlendirme toplantısı yapılacağı öğrenildi. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki örgütlenme sürecinin ve izlenecek yol haritasının ele alınması bekleniyor.

Gültekin: Yetkili sendikaların olduğu yerde doğrudan çalışma yapmıyoruz

HAK-İŞ İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek de Büyükşehir Belediyesi’nde yetkili sendikalar ve devam eden örgütlenme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, HAK-İŞ’in mevcut aşamada doğrudan saha çalışması yürütmediğini belirterek süreci çalışanlardan gelen geri bildirimler üzerinden takip ettiklerini söyledi. HAK – İŞ Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Şimşek , “Biz doğrudan bir saha çalışması yapmıyoruz. Netice itibariyle yetkili olan sendikalar mevcut. Hem DİSK’e hem de TÜRK – İş’e bağlı sendikalar var. Yetkili olan bir yerde doğrudan bir saha çalışması, iş yeri ziyaretleri gibi konulara dahil olmadan, tamamen çalışanların geri bildirimleriyle, sosyal medya, telefon aracılığıyla ulaşan çalışanlar aracılığıyla bu süreci yürütüyoruz. Yetki sürecinde çoğunluk bizi tercih eder ve tarafımıza geçerlerse yetki tarafımıza geçer, biz de süreci yürütürüz diye düşündük, planlamalarımızı da bunun üzerine yapıyoruz” dedi.