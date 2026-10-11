Büyükşehirde yaşamanın getirdiği hızlı tempoda, miras paylaşımı gibi teferruatlı konular insanların hayatında ciddi bir fren etkisi yaratıyor. İzmir'in köklü semtlerinde babadan kalma bir apartman dairesi ya da aile yadigarı bir iş yeri kardeşlere miras kaldığında, sürecin uzaması herkesin psikolojisini bozabiliyor. Yoğun iş hayatı arasında tapu müdürlükleri ve noterler arasında mekik dokumak, yüksek masraflar ödemek ve kardeşlerle aynı gün aynı saatte resmi dairede buluşmaya çalışmak tam bir çileye dönüşüyordu. Çoğu zaman bu yorgunluk, ufak tefek anlaşmazlıkları bile devasa kavgalara dönüştürebilecek bir kıvılcım işlevi görüyordu. Ancak devletin bu alanda yapmaya hazırlandığı son dokunuşlar, şehirdeki milyonlarca aileyi derin bir nefes aldıracak nitelikte.

Yazılı Sözleşme Devri Başladı

Yeni yasal adımla birlikte İzmirli kardeşler miras devirlerinde yepyeni bir esnekliğe kavuşuyor. Eskiden noter huzurunda yapılması mecburi olan hisse devirleri, artık çok daha sade bir formata bürünüyor. Kardeşler bir araya gelip şartlarda anlaştıklarında, durumu yazılı bir kağıda dökerek imzalamaları yeterli kabul edilecek. Noter masrafı ve randevu stresi ortadan kalkarken, miras işleri birkaç imza ile tereyağından kıl çeker gibi halledilebilecek.

Hisseli Gayrimenkullerde Netleşme Dönemi

İzmir gibi metropollerde hisseli bir mülke sahip olmak genellikle çözümsüzlük anlamına geliyordu. Kimin hangi odada, hangi dükkanda ne kadar hakkı olduğu birbirine karışıyordu. Yeni düzenleme hisseli tapulara tam bir şeffaflık getiriyor. Tapu Sicil Müdürlükleri üzerinden yapılacak çalışmalarla, mülklerin kullanım alanları ve parselleri net bir şekilde belirlenecek. Böylece kimsenin hakkı kimseye geçmeyecek.

Satış Süreçleri Artık Daha Sorunsuz

Miras kalan mülkün satılarak paraya çevrilmesi kararında, sürecin tıkanma noktaları gideriliyor. Satış anında tüm kardeşlerin fiziken orada bulunması zorunluluğu, vekalet ve avukatlık sistemleriyle aşılıyor. Aile üyelerinden biri farklı bir şehirdeyse bile işlemler sorunsuz ilerleyecek. Satış tamamlandığında sistem, her hissedarın payını otomatik olarak belirleyip dağıtımı güvence altına alacak. Böylece "Emlakçıyı kim buldu, parayı kim tahsil edecek" stresi tamamen tarihe gömülecek.