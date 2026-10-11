Büyük bir şehirde okula gitmek sadece öğrenci için değil, bütün aile için tam bir mesai anlamına gelir. İzmir’in o bitmek bilmeyen sabah trafiğinde Karşıyaka'dan, Buca'dan veya Bornova'dan yola çıkıp derse vaktinde yetişebilmek bayağı bir göz nuru ve sabır istiyor. Eylül ayından bu yana her sabah aynı saatte kurulan alarmlar, akşamları hızla bitirilmeye çalışılan ev ödevleri derken hem yetişkinlerin hem de miniklerin enerjisi iyice tükendi. Aile sofralarında "Tatil gelse de biraz uyusak" serzenişlerinin artmaya başladığı bu dönemde, herkesin içini ferahlatacak o beklenen takvim açıklaması nihayet yapıldı. Eğitim sürecinde çocukların omuzlarındaki yükü biraz olsun alacak olan ilk mola günleri artık çok yakın.

9 Gün Boyunca Alarmlar Susturulacak

Bakanlık tarafından belirlenen planlamaya göre, İzmir'deki tüm kademelerdeki okullarda ara tatil 16 Kasım tarihinde hayata geçiyor. Ancak minik kalpler için tatilin asıl başlama vuruşu 13 Kasım Cuma günü son zil çaldığında yapılacak. Okul kapısından koşturarak çıkan çocuklar, araya giren cumartesi ve pazar günleriyle birlikte toplamda 9 günlük geniş bir nefes alma alanına kavuşacak. Bu süre zarfında erken uyanma telaşı tarihe karışırken, sabahları kahvaltı masalarında çok daha keyifli sohbetler edilecek.

Şehrin Trafiği de Aileler de Dinlenecek

Bu 9 günlük boşluk sadece çocuklara değil, İzmir sokaklarına da sakinlik getirecek. Okul servislerinin yollardan çekilmesiyle sabah trafiği büyük ölçüde rahatlarken, ebeveynler işe gidiş gelişlerde kısmi bir konfor yaşayacak. Çocuklar ise İnciraltı'nın, Kordon'un, fuar alanının tadını çıkaracak; sınav stresinden tamamen arınmış bir halde arkadaşlarıyla bolca sosyalleşme imkanı bulacaklar. Ebeveynlerin de çocuklarına sürekli ders çalış baskısı yapmak yerine onların bu doğal dinlenme sürecine eşlik etmesi öneriliyor.

23 Kasım'da Kaldığımız Yerden Devam

Zamanın su gibi akıp geçmesi tatiller için her zaman geçerli bir kuraldır. 20 Kasım Cuma günü sona eren tatil takvimi, son bir hafta sonu dinlenmesinin ardından öğrencileri gerçeğe çağıracak. 23 Kasım Pazartesi sabahı İzmir'in her köşesinde beslenme çantaları yeniden omuzlara takılacak, okul yolları çocuk cıvıltılarıyla yeniden şenlenecek.