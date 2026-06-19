Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle İzmir genelinde kapsamlı çeşitli önlemler alındı.

İzmir Valiliği, sınava girecek binlerce gencin ve görevli personelin herhangi bir aksaklık yaşamaması için, sınav günlerinde gürültüye yol açabilecek ya da ulaşımı zorlaştıracak her türlü organizasyonun durdurulmasına karar verdi.

Valilikten 'gürültü ve ulaşım' uyarısı

Valilik tarafından ilgili kurumlara gönderilen talimatta, sınav merkezlerine ulaşımın kritik bir öneme sahip olduğunun altı çizildi.

Özellikle sınav binalarının yoğun olduğu bölgelerde, adayların dikkatini dağıtacak konserlerden kaçınılması, sokak etkinliklerinin ertelenmesi ve belediyelerin yapacağı yol bakım-onarım gibi çalışmaların sınav saatlerinde durdurulması iletildi.

Milli maç ekranlarına YKS engeli

Valiliğin aldığı bu kararlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin planlarında değişikliğe gitmesine sebep oldu. Belediye, 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00’da oynanacak olan Türkiye-Paraguay milli maçını, vatandaşlarla beraber izlemek için şehrin dört farklı noktasında (Bornova, Konak, Karşıyaka ve Buca) büyük ekranlar kurmayı planlıyordu.

Ancak sınav heyecanıyla denk gelen bu etkinlik, adayların konsantrasyonunu bozabileceği ve yoğun kalabalıklara sebep olabileceği gerekçesiyle iptal edildi.