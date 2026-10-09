Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir programı kapsamında Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Tekin, ziyaretinin ardından COP31 çerçevesinde Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı’na katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada çevrenin korunması ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakılması konusunda eğitimin önemine dikkat çekti.

Çocukların yalnızca akademik açıdan değil, yaşamın farklı alanlarında da bilinçli bireyler olarak yetişmesini istediklerini belirten Tekin, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının ve doğal kaynakları koruma anlayışının öğrencilere kazandırılmasının Milli Eğitim Bakanlığının temel sorumlulukları arasında bulunduğunu ifade etti.

Çevre bilinci müfredatın merkezinde

Çocukların çevreyi koruma sorumluluğunu erken yaşlarda öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, kirletmenin gelecek kuşakların temel haklarını tehlikeye atabileceğini söyledi. Bakan Tekin, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda yaşanabilir bir çevrede yaşıyoruz ama eğer kirletirsek bizden sonraki kuşakların yaşama hakkını, en temel haklarından bir tanesini ellerinden almış olacağız. Çocuklarımıza bu bilinçle yaklaşmak istiyoruz. Çocuklarımızın okuldaki müfredatlarda bunu öğrenmesini amaçlıyoruz. 2024 yılı itibarıyla başlattığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağına yerleştirdiğimiz kavramlardan biri yaşanabilir çevre oldu.”

Eğitim programlarında çevre duyarlılığının yalnızca belirli derslerle sınırlandırılmadığını kaydeden Tekin, edebiyattan fiziğe, matematikten yabancı dile kadar farklı derslerin müfredatına çevre bilincinin dahil edildiğini dile getirdi.

Gençler COP31 için proje geliştiriyor

Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmanın toplumsal bir sorumluluk olduğuna işaret eden Tekin, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı olarak çalışmalara katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Tekin, gençlerin iklim değişikliği ve çevre sorunlarına çözüm üretmesini teşvik etmek amacıyla okullar arasında yarışmalar düzenlediklerini bildirdi. Öğrencilerin geliştirdiği projelerin hem çevre duyarlılığını artırmayı hem de dünyanın karşı karşıya olduğu temel sorunlara yönelik çözüm önerileri ortaya koymayı hedeflediğini aktaran Tekin, seçilen öğrencilerin COP31’de Türkiye’yi temsil edeceğini kaydetti.

Bakan Tekin, çevrenin korunmasının temel hak ve özgürlüklerle ilişkisini şu sözlerle anlattı:

“Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevreyi sağlıklı biçimde bırakmamız sorumluluğumuzdur ve bizim temel hak ve hürriyetimizin bu anlamdaki sınırı olmalıdır. Bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde COP31 Türkiye'de yapılacak. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak programa destek vermek istedik. Okullar arasında yarışma ortamı oluşturduk. Gençler hem çevre duyarlılıkları hem de iklim değişikliği gibi dünyanın önündeki ana sorunların nasıl çözülebileceğine dair projeler geliştiriyor. Bu öğrencilerden seçilenlerle COP31'de Türkiye temsil edilecek. Çevre sorunlarına çözüm üretmeye çalışan gençlere ve onlara rehberlik eden öğretmenlere teşekkür ediyorum.”

Öğrencilerle bayrak törenine katıldı

Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı’nın ardından okul programını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bayrak töreninde yer aldı. Tekin, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.