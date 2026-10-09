Son Mühür- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün İzmir'e geldi. Bakan Tekin gün boyunca kentte açılış ve ziyaretlerde bulundu. Kısa süre önce CHP'den AK Parti'ye geçiş yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Bakan Tekin'i makamında ağırladı.

Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çakırı ve Yaşar Kırkpınar, Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen de eşlik etti.

Saygılı: Çiğli’yi eser, hizmet ve yatırımla buluşturacağız

Ziyarete ilişkin AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

"Millî Eğitim Bakanımız Sn. Yusuf Tekin ile birlikte Çiğli Belediye Başkanlığımızı ziyaret ederek Belediye Başkanımız Sn. Onur Emrah Yıldız ile bir araya geldik. AK Parti belediyeciliği; eser üreten, icraat ortaya koyan, milletin derdiyle dertlenen ve şehrine değer katan bir hizmet anlayışının adıdır. Gönül belediyeciliğimizin merkezinde ise makamlar değil, insan; söz değil, eser vardır. Şimdi Çiğli için yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, merkezi yönetimimizin gücü ile yerel yönetimimizin iradesini Çiğli’nin hizmetinde buluşturacağız. Çiğlili hemşehrilerimiz müsterih olsun. Kaybedilen zamanı telafi edecek, ilçemizin ihtiyaçlarını birer birer çözüme kavuşturacak; Çiğli’yi eser, hizmet ve yatırımla buluşturacağız. AK Parti ailemize katılarak Çiğli için hizmet yolunda yeni bir irade ortaya koyan Belediye Başkanımız Sn. Onur Emrah Yıldız’ı bir kez daha tebrik ediyor, Çiğli’miz ve kıymetli hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."