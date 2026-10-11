Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transferi sonrası başlayan tartışmaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT'deki konuşmasıyla yeni bir boyuta taşımayı başardı.

4-5 Kasım Kurultayında 13 yıllık koltuğunu Özgür Özel'e devreden Kılıçdaroğlu, Özel'le özel sohbetinde o dönem Karşıyaka Belediye Başkanı olan Cemil Tugay'ın 5'li çetenin parçası olduğu belirtilien Cengiz İnşaat'la ilişkisi olduğunu öne sürerek, aday yapma çağrısında bulunduğunu öne sürmüştü.



Özel'den külliyen yalan açıklaması...



İki lider arasında geçtiği savunulan konuşmayla ilgili Yeni Parti lideri Özgür Öel'den, ''külliyen yalan. Devir teslimde hiçbir belediye başkanının adı geçmedi'' açıklaması gelmişti.

Kılıçdaroğlu'nun, Cemil Tugay'la ilgili Kasın 2023'de geçtiğini öne sürdüğü sohbetten sadece sekiz ay sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etmiş olması kafaları karıştırdı.



Cemil Başkan çözer mesajı...



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde Kılıçdaroğlu'nun o ziyarette,

“Her belediyenin olduğu gibi İzmir’in de sorunları var. Ama biz Başkan Cemil Tugay’ın var olan sorunları akılcı politikalarla çözeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla kendisini tekrar kutluyorum ve görevinde başarılar diliyorum” dediği görülüyor.

A Takımı da yanındaydı...



Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'e, ''aday yapma'' çağrısında bulunduğunu öne sürdüğü hem de aralarında bugün de A Takımı'nda yer alan Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu ve Devrim Barış Çelik'in de kendisine eşlik ettiği ziyarette Cemil Tugay'a destek veren açıklamaları siyasi gündemdeki tartışmaların dönemsel olduğu iddialarını güçlendirdi.

Cemil tugay o günkü ziyaret sonrası,

''Kemal Kılıçdaroğlu’na çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizi ziyaret etmesi, yanımızda olması, bize güç veriyor'' mesajı vermişti.