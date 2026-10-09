İzmir’de sonbaharın gelmesiyle açık havada vakit geçirmek isteyenler için yeni rotalar öne çıkıyor. Konak ilçesinin Göztepe Mahallesi’nde yer alan Susuzdede Parkı, kentin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlere manzaralı bir dinlenme alanı sunuyor.

Körfez manzarası için ücret ödenmiyor

Yaklaşık 46 bin metrekarelik alana yayılan Susuzdede Parkı, yüksek konumuyla İzmir Körfezi’ni tepeden görüyor. Özellikle gün batımında ortaya çıkan manzara ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Parkta yürüyüş yolları, ahşap oturma grupları ve seyir terası bulunuyor. Ziyaretçiler herhangi bir giriş ücreti ödemeden alanda vakit geçiriyor.

Çocuklar için iki ayrı oyun alanı bulunuyor

Susuzdede Parkı, ailelerin de tercih ettiği noktalardan biri. Parkta çocuklara yönelik iki oyun alanı yer alıyor. Bunlardan biri engelli çocukların kullanımına uygun şekilde düzenlendi.

Ağaçlarla çevrili oturma bölümleri dinlenmek isteyenlere hizmet verirken yürüyüş yolları da kısa geziler için tercih ediliyor.

Susuzdede adının arkasında bir efsane var

Parkın bulunduğu tepe, geçmişte Aya Agapi adıyla anılıyordu. Susuzdede isminin ise bölgede yaşadığına inanılan bir ermişten geldiği anlatılıyor.

1981 yılında sit alanı ilan edilen bölge, daha sonra birinci derece doğal ve üçüncü derece arkeolojik sit olarak tescillendi.

Gün batımından bir saat önce gidin

Susuzdede Parkı'nın en dikkat çekici görüntüleri gün batımında ortaya çıkıyor. Güneşin Körfez üzerinde alçaldığı saatlerde seyir terası manzarayı izlemek isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

Sonbaharda parka gideceklerin rüzgâra karşı hazırlıklı olması ve rahat yürüyüş ayakkabısı tercih etmesi öneriliyor.

Susuzdede Parkı'na nasıl gidilir?

İzmir'in merkezindeki parka toplu taşımayla ulaşım sağlanıyor. Konak Tramvayı'nın Göztepe ve Sadıkbey durakları kullanılabiliyor.

İzmir Metrosu'nun Göztepe İstasyonu'ndan ise yaklaşık 15 dakikalık yürüyüşle parka ulaşılıyor. Otobüs tercih edenler için 10, 121, 681 ve 811 numaralı hatlar ulaşım seçenekleri arasında bulunuyor. Yolculuk öncesinde güncel seferlerin kontrol edilmesi gerekiyor.

İzmir'de ücretsiz hafta sonu rotası

Giriş ücreti bulunmayan Susuzdede Parkı, sonbaharda ailece gezmek, yürüyüş yapmak veya Körfez manzarasını izlemek isteyenlere ekonomik bir alternatif oluşturuyor.

İzmir'de plaj sezonu geride kalırken Göztepe'nin bu yeşil tepesi, özellikle gün batımında ziyaretçilerine farklı bir şehir manzarası sunuyor.