Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 21 Eylül 2026’da hayatını kaybeden İzmir’in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura’nın adını Konak Engelsiz Yaşam Köyü’ne vermek için adım attı.

Kentte iz bırakan merhum başkanın isminin merkeze verilmesine yönelik önerge, Meclis gündemine alındı.

İsmin değişmesi için gözler meclis oylamasında

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Ekim'de gerçekleştireceği oturumda görüşülecek olan önergenin kabul edilmesi durumunda tesis, "Dr. Burhan Özfatura Engelsiz Yaşam Köyü" adıyla hizmet verecek.

Engelli bireylere sağladığı katkılara dikkat çekildi

Gündeme getirilen teklifte, Dr. Burhan Özfatura’nın engelli bireylerin eğitimi, rehabilitasyonu ve sosyal hayata uyum sağlamaları için gerçekleştirdiği çalışmalara dikkat çekildi.

Meclise sunulan önerge metni

Meclis üyelerinin onayına sunulan önergede şu ifadeler yer aldı; "Engelli bireylere yönelik uzun yıllara dayanan çalışmaları, engelli bireylerin eğitim ve rehabilitasyonuna yönelik faaliyetleri ve Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nün kuruluş sürecindeki katkıları dikkate alınarak, mevcut adı “Konak Engelsiz Yaşam Köyü” olan tesisin adının “Dr. Burhan Özfatura Engelsiz Yaşam Köyü” olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi."