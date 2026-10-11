Son Mühür/ Dilek Durak- Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkmasıyla birlikte Ege tezgahlarında yaşanan sezon hareketliliği resmi verilere yansıdı.

Türkiye’nin en yüksek işlem hacmine sahip merkezlerinden biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’nde eylül ayı boyunca 9 bin 67 ton balık alım satımı gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8’lik artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Sardalya ve Hamsi zirvedeki yerini korumayı başardı

Su Ürünleri Hali’nin eylül ayı verilerine göre, İzmirlilerin en çok tercih ettiği balık türleri sardalya ve hamsi oldu.

Bütçe dostu fiyatlarıyla öne çıkan sardalya, 2 bin 172 tonluk miktar ile listenin başında yer aldı. Sardalyayı 1781 tonluk satış miktarıyla hamsi takip etti.

Palamutta dikkat çeken yükseliş

Bu sezonun en belirgin değişimi ise palamut tarafında yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 100 tonun altında olan palamut ve torik miktarı, bu yıl eylül ayında 1069 tona çıktı. Yüksek av miktarı sayesinde fiyatı düşen palamut, eylül ayının en çok tercih edilen üçüncü balığı oldu.

Hali giren diğer su ürünlerine ilişkin veriler ise şu şekilde;

Çipura 324 ton, levrek 231 ton, çim çim karides 174 ton, kolyoz 169 ton, bakalyaro 167 ton, kupes 155 ton, barbun 152 ton.

9 aylık bilanço 31 bin tonu aştı

Yıllık ortalama 50 bin tonun üzerinde su ürününün alım satımının yapıldığı tesiste, 2026 yılının ilk 9 ayında kaydedilen toplam işlem miktarı 31 bin 697 ton olarak açıklandı.

Tesis genelinde hijyen ve denetim standartlarının korunması için kontrol faaliyetleri de sürdürülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çatısı altındaki mühendisler ile Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 7/24 esasına göre hal girişlerinde kaçak ürün denetimi ve satış alanlarında hijyen kontrolleri gerçekleştiriyor.