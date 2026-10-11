Son Mühür/ Beste Temel- Buca Belediyesi ve Buca Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yürütülen aşçılık kursları, mutfakta uzmanlaşmak isteyen vatandaşlara mesleki imkânlar sunuyor. Tam donanımlı mutfaklarda verilen üç aylık eğitim programında katılımcılar, uzman eğitmenlerden temel ve ileri düzey pişirme tekniklerini uygulamalı olarak öğreniyor. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerler, aldıkları resmi sertifikalar sayesinde ya istihdama katılıyor ya da kendi işletmelerini açarak üretime dahil oluyor.

Teorik ve uygulamalı mutfak eğitimi

Üç ay süren eğitim boyunca kursiyerlere Türk ve dünya mutfağının temel esasları, pişirme teknikleri ve hijyen kuralları aktarılıyor. Eğitim sürecini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan katılımcılar, gastronomi sektöründe çalışabilecek yeterliliğe ulaşıyor. Proje, ilçedeki istihdam oranını artırmayı ve vatandaşların mesleki becerilerini belgelemelerini amaçlıyor.

Hobiden profesyonel aşçılığa geçiş

Eğitimlere hobi amacıyla başlayan Gamze Nur Altan, kurs süresince edindiği bilgi ve tecrübeler doğrultusunda bir kurumda aşçı yardımcısı olarak göreve başladığını bildirdi. Altan, verilen eğitimin iş bulma sürecinde doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

Sosyal uyum ve teknik beceriler bir arada

Kursiyerlerden Yasemin Yılmaz, eğitimlerin teknik bilgi sunmanın yanı sıra sosyal bir etkileşim alanı yarattığını belirtti. Her hafta yeni teknikler öğrendiklerini ifade eden Yılmaz, eğitmenlerin yaklaşımından ve derslerin verimliliğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Mutfak bilgisini profesyonel seviyeye taşımayı hedefleyen Nurdane Korkmaz ise evde edinilen yemek yapma alışkanlığını teknik detaylar ve püf noktalarıyla geliştirdiklerini kaydetti. Korkmaz, Türk mutfağı üzerine aldıkları bu eğitimlerin mesleki ilerleme açısından önemli bir basamak oluşturduğunu aktardı.