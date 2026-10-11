Son Mühür- 2030 FIFA Dünya Kupası’na İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fas; stadyum, ulaşım, konaklama ve altyapı projelerine hız verdi. Ülkedeki dev yatırım hamlesinden pay almak isteyen Egeli demir, demir dışı metaller ve maden ihracatçıları, pazardaki paylarını artırmak amacıyla Fas’a iki ayrı sektörel ticaret heyeti düzenliyor. Kasım 2026 döneminde gerçekleştirilecek temaslarla, Türk firmalarının bölgedeki tedarik süreçlerinde aktif rol oynaması hedefleniyor.

Fas’ın altyapı hamlesi Türk Demir sektörüne fırsat sunuyor

Türkiye’nin Fas’a yaptığı ihracatın 2025 yılında yüzde 27 artış göstererek 3,9 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı M. Fatih Uysal, Dünya Kupası yatırımlarının önemli iş birliği imkânları yarattığını vurguladı. Fas’ın Batı Afrika pazarına açılan stratejik bir kapı olduğuna dikkat çeken Uysal, 10 firmayla katılacakları organizasyonda düzenlenecek ikili iş görüşmeleriyle bölgedeki varlıklarını güçlendireceklerini ve bu hamlenin yeni pazarlara yönelik ticaret heyetlerinin ilk adımı olacağını ifade etti.

Doğal taş sektöründe hedef 100 milyon dolar

Fas’ın doğal taş ithalatında Türkiye’nin yüzde 21,3’lük pazar payıyla kritik bir konumda yer aldığını aktaran Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, ihracatı daha üst seviyelere taşımak istediklerini söyledi. 2025 yılında Fas’ın 204 milyon dolarlık toplam doğal taş ithalatı içinde Türkiye’nin payının 43,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Alimoğlu, 14 ihracatçı firmayla düzenlenecek ticaret heyeti sayesinde bu rakamı 100 milyon dolara çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kazablanka’da yoğun görüşme trafiği

Heyet programı kapsamında Kazablanka ve Rabat şehirlerinde ithalatçılar, distribütörler ve proje yürütücüsü firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Ege Maden İhracatçıları Birliği üyeleri DoubleTree by Hilton Casablanca City Center Otel’de ticarî temaslarda bulunurken, programın devamında bölgedeki doğal taş depoları ve showroomlara saha ziyaretleri yapılacak. Her iki birlik de Fas’taki temasları boyunca Türkiye’nin Kazablanka Ticaret Müşavirliği desteğiyle hareket edecek.

