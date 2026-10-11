Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Yıkamacılar’ olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 16 ay süren titiz teknik ve fiziki takibi sonucunda; cinayete teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, nitelikli yağma ve silahlı tehdit gibi 32 ayrı suça karıştığı tespit edilen 117 şüpheli belirlendi.

11 ilde 120 adrese eş zamanlı baskın

Soruşturma çerçvesinde harekete geçen emniyet güçleri, Adana merkezli olmak üzere Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar’da toplam 120 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, örgüt elebaşı Tolga Hoşgökdelen’in de aralarında yer aldığı 106 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mühimmat, uyuşturucu ve milyonluk mal varlığına el konuldu

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, çok sayıda mermi, 3 çelik yelek ve hassas terazilerin yanı sıra çeşitli türlerde yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği belirlenen yaklaşık 20,5 milyon lira değerindeki 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 bin lira değerindeki 12 araca mahkeme kararıyla el konuldu.

Örgüt elebaşı ve 72 kişi cezaevine gönderildi

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 106 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan, örgüt lideri Tolga Hoşgökdelen dâhil 73 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 33 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.