Son Mühür - TFF Nesine 3. Lig’in 6. haftası dev bir İzmir derbisine sahne oldu. Bucaspor 1928, Yeni Buca Stadı’nda Gaziemir GOG’u konuk etti. Saat 19.00’da başlayan ve hakem Sarp Özdemir Baştup’un yönettiği çekişmeli mücadelede gülen taraf 2-1’lik skorla konuk ekip Gaziemir GOG oldu.

Galibiyet golü 74'te geldi

Karşılaşmanın ilk yarısında tempo yüksek tutulurken, konuk ekip 39. dakikada öne geçti. Anıl Doyuran’ın asistinde topu ağlarla buluşturan Miraç Furkan Türközü, Gaziemir’i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda beraberlik için yüklenen ev sahibi Bucaspor 1928, 65. dakikada aradığı golü buldu. Dorukhan Dülger’in pasında sahneye çıkan Oğuz Taylan Caner, skoru 1-1’e getirerek maça dengeyi taşıdı.

Galibiyet için baskısını artıran Gaziemir GOG, 74. dakikada Emirhan Özkan’ın kaydettiği kritik golle mücadelede yeniden öne geçti: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İzmir derbisinin galibi Gaziemir GOG oldu.

Puan durumunda son tablo

Bu kritik galibiyetle puanını 9’a çıkaran Gaziemir temsilcisi, puan cetvelinde 10. sıraya yükseldi. Ligdeki 6. maçında 5. mağlubiyetini alan ve kötü gidişatını sürdüren Bucaspor 1928 ise 3 puanla 14. sırada kaldı.

Kadrolar

Bucaspor 1928: Muhammet Furkan, Muzaffer, Buğra, Dora Derbent, Umut, Ahmet Yusuf, Oğuz, Mete, Dorukhan, Aybars, Berke

Gaziemir GOG: Egeberk, Onur, Anıl, Miraç Furkan, Mehmet, Emir Efe, Murat, İsmail, Kemal, Mustafa, Kadir