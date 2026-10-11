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İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim (İngilizce) bölümünden mezun olan Uğur Bego, kariyerine metin yazarlığı ve yaratıcı yazarlık alanında başlamıştır. Farklı ajanslarda reklam ve yaratıcı içerik çalışmalarında görev aldıktan sonra internet haberciliğine yönelerek çeşitli haber platformlarında editörlük yapmıştır.

Karşıyaka, ligin 7. haftasında 18 Ekim’de deplasmanda Ayvalıkgücü ile karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk haftalarında istediği sonuçları alamayan ve ilk 5 maçında 2 mağlubiyet ile 2 beraberlik elde eden Karşıyaka, geçen hafta Kepezspor deplasmanında aldığı 3 puanın ardından ivme yakaladı. Eskişehir Anadolu SF galibiyetiyle puanını 8'e çıkaran ve serisini 2 maça taşıyan yeşil-kırmızılılar, puan cetvelinde 11. sıraya yükseldi.

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