Son Mühür - TFF Nesine 3. Lig 6. hafta müsabakasında İzmir temsilcisi Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda Eskişehir Anadolu SF’yi ağırladı. Hakem Kadir Demir’in yönettiği mücadelede yeşil-kırmızılı ekip, sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Galibiyet golü Ensar Akgün’den geldi
Tempolu geçen karşılaşmanın ilk yarısında taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Karşıyaka, aradığı golü 52’nci dakikada buldu. Sahneye çıkan Ensar Akgün, ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan İzmir ekibi, maçı tek golle kazanmasını bildi.
Kaf-Kaf galibiyet serisini 2 maça çıkardı
Ligin ilk haftalarında istediği sonuçları alamayan ve ilk 5 maçında 2 mağlubiyet ile 2 beraberlik elde eden Karşıyaka, geçen hafta Kepezspor deplasmanında aldığı 3 puanın ardından ivme yakaladı. Eskişehir Anadolu SF galibiyetiyle puanını 8'e çıkaran ve serisini 2 maça taşıyan yeşil-kırmızılılar, puan cetvelinde 11. sıraya yükseldi.
Karşıyaka, ligin 7. haftasında 18 Ekim’de deplasmanda Ayvalıkgücü ile karşı karşıya gelecek.
Karşıyaka: 1 - Eskişehir Anadolu: 0
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Stat: Alsancak Mustafa Denizli
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Hakemler: Kadir Demir, Yunus Yıldız, Ahmet Fındık
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Karşıyaka: Burak, Aykut, Ensar (Hıdır dk. 58), Selim (Mevlüt Can dk. 78), Gökdeniz, Alpay, Mücahit (Enes dk. 46), Erhan, Samet, Tugay (Veysel Karani dk. 46), Eren Arda (Ömer Faruk dk. 70)
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Teknik Direktör: Zafer Uysal
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Eskişehir Anadolu SF: Ege, Berkan, Rıdvan, Hasan, Bedirhan (Mert dk. 46), Anıl, Muhammet Enes (Enes Yiğit dk. 85), Mehmet (Enescan Özdemir), Yunus Emre (İsmail Can dk. 74), Berkay (Arda İbrahim dk. 46), Kaan
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Teknik Direktör: Veyis Kanber
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Gol: Ensar Akgün (dk. 52) (Karşıyaka)
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Sarı Kartlar: Berkan, Rıdvan, Enescan (Eskişehir Anadolu SF), Erhan (Karşıyaka)