İzmir'in Tire ilçesinde huzursuz bacak sendromu nedeniyle tek başına adım atamayan 87 yaşındaki Recai Tekkurşun, hastanedeki 2 aylık tedavinin ardından yatağa bağımlı olarak eve dönen 68 yıllık eşini görünce hastalığına aldırış etmeden ayağa kalktı. Yaşlı adamın güçlükle de olsa yürüyüp hayat arkadaşına sarıldığı duygu dolu anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dikiş makinesinden yarım asrı aşan birlikteliğe

Tire'de yaşayan terzi ustası Recai Tekkurşun ile uzun yıllar yanında terzi kalfalığı yapan 83 yaşındaki eşi Leziz Tekkurşun, 68 yıllık evlilikleriyle dikkat çekiyor. Eşine her zaman "Kalfa" diye hitap eden Recai ustanın bir süredir mücadele ettiği huzursuz bacak sendromu yüzünden tek başına ayağa kalkamadığı ve desteksiz yürüyemediği biliniyor.

2 aylık ayrılık sonrası güvenlik kamerasına yansıyan anlar

Hastanede gördüğü 2 aylık tedavinin ardından yatağa bağımlı halde taburcu edilerek ambulansla eve getirilen Leziz Tekkurşun'u karşılayan Recai Tekkurşun, hareket kısıtlılığına rağmen kendi imkanlarıyla ayağa kalktı. Yürüme güçlüğüne rağmen adımlar atarak eşine sarılan yaşlı adamın bu anları ev içi güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olay sırasında oda içerisinde bulunan aile yakınları gözyaşlarını tutamadı.

"Ölüm bizi ayırana dek" mesajı

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan çiftin kızı Canan Tekkurşun, babasının normal şartlarda tek başına kalkıp yürüyemediğini vurguladı. Annelerinin eve dönüşüyle birlikte babasının bu engeli aştığını belirten Tekkurşun, paylaşılan videonun yarım asrı deviren bağlılığın ve "ölüm bizi ayırana dek" sözünün somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.