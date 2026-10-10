Son Mühür/Merve Turan- İzmir Gaziemir AK Parti Meclis Üyesi Nail Kocabaş, Gaziemir’deki 2025-2026-2027 gerçekleşen ve gerçekleşme tahmini olan asfalt miktarına ve çalışmalarına değindi. 2025 yılında Gaziemir de kullanılan asfalt miktarına ve bu miktarın 1030 metreye denk geldiğinin altını çizen Kocabaş şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılında kullanılan asfalt miktarı 2.079 ton. Bunun karşılığı metreküp anlamında 866 metreküp. Şimdi ben sadece küçük bir örneklemeyle gidiyorum. 12 santimetre kalınlığında ortalama bir yolu hesap ediyorum. 7 metre genişliğinde bir yol yaptığınızda bunun karşılığında, 1.030 metre yapıyor. Yani sadece bir kilometre. 2025 yılında sizin hazırladığınız verilerde 2.079 ton asfalt dökmüşüz ve bunun içerisinde kapattığımız çukurlar var. Bunun içerisinde yamalarımız var. Bunları sadece yol olarak yapsak 1.030 metre yapıyor. Yani bir kilometre yapıyor. 12 ay boyunca yaptığımız yol bir kilometre. Bunu aya bölelim. 85-90 metre civarında bir metre. Bölün güne 3 metre. Şimdi veriler böyle.”

“2027 yılı için hedeflerimizi yukarıya çekmemişiz”

AK Partili Kocabaş bu seneye ve gerçekleşmesi tahmin edilen 2027 yılı için olan asfalt miktarından bahsederek hedefin yukarıya çekilmemesinin altnı şu sözlerle çizdi:

“Bu sene ne yapmışız, 2026 yılında? Bu sene hedefimizi 10 bin tona çıkartmışız. Gerçekleşme tahmininde 8.600 ton olacağını bu kitapçıkta yazmışız. Yani bunu 4 kat artırmaya gayret etmişiz ama 2027’ye bakmışız, yine 10 bin ton. Baktığınızda aslında 2025 gibi büyük bir açığı, büyük bir asfaltla alakalı eksikliği gidermek için hedeflerimizi yukarıya çekmemişiz.”