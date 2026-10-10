Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Bergama’da çıkan ot yangınına müdahale ederek alevlerin yerleşim alanındaki evlere ulaşmasını engelledi. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapan itfaiye ekipler, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı fark ederek kurtardı.

Kısa sürede müdahale edildi

Yangın, Bergama’nın Selçuk Mahallesi’ndeki meydana geldi. Selçuk Mahallesi’nde Müsella Bayırı’nda saat 15.25 sıralarında başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere müdahale etmek için olay yerine hızla gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangın çıkan alanda çalışma başlattı. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çalışma yürüten ekipler, alevleri kontrol altına aldıktan sonra bölgede soğutma çalışmalarına geçti.

Güvenli alana ulaşmasını sağladılar

Çalışmalar sırasında yangının çıktığı sahada bir kaplumbağa fark eden itfaiye ekipleri, hayvanı zarar görmeden bulunduğu yerden çıkardı. Gerekli kontrolleri yapılan kaplumbağa, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Yangınla mücadele eden itfaiye ekipleri, müdahale sırasında gösterdikleri dikkat sayesinde bir canlının daha güvenli şekilde yaşamını sürdürmesine katkı sağlamış oldu.