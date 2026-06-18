İzmir’den tüm Türkiye’ye örnek olacak sağlık hamlesi İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden geldi. Üniversite ile Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü arasında bir iş birliği protokolu imzalandı.

Toplum sağlığı için güç birliği

İmzalanan iş birliği protokolünde ki amaçlar arasında 'toplum sağlığına yönelik eğitim, araştırma ve toplumsal katkı çalışmalarını desteklemek' maddeleri yer aldı.

Protokol törenine yoğun katılım

Gerçekleştirilen imza törenine önemli isimler yer aldı. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar'ın da olduğu katılım listesi şu şekilde:

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar,

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Kenan Volkan Demirel,

İzmir Bakırçay Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Ali Köstepen

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Emin Şahin

"Toplum sağlığına katkı sunacak her türlü iş birliğini desteklemeyi sürdüreceğiz."

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar,"Sağlığın geliştirilmesi, güçlü kurumlar arası iş birlikleriyle sürdürülebilir hale gelebilir. Sağlık Bakanlığımız ile imzaladığımız bu protokolün, bilimsel bilgi birikimimizi toplum yararına dönüştürecek yeni projelere ve uygulamalara zemin hazırlayacağına inanıyoruz. İzmir Bakırçay Üniversitesi olarak toplum sağlığına katkı sunacak her türlü iş birliğini desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.