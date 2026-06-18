Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) genel başkanlık koltuğuna mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ kararı ile geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararıyla yeniden göreve gelen Kılıçdaroğlu liderliğindeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ‘arınma’ çalışmaları devam ederken geçtiğimiz günlerde partinin daha önce TBMM Grup Başkan vekili görevlerini üstlenen Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın unvanları düşürülmüştü. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), yapılan itiraz üzerine Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararını kaldırdı.

"Olsam ne olur, olmasam ne olur?"

Kararın ardından Günaydın, şu açıklamayı yaptı: "Dokuz arkadaşımız için ortak bir metinle itiraz ettik. Dolayısıyla meselenin ortak yanları var. Nedir bu meselenin ortak yanları? Parti meclisi kararı olmaksızın, yalnızca MYK üzerinden bir milletvekili kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak yüksek disiplin kuruluna sevk edilemez. Bu hepimiz için ortak durum ama aynı zamanda her birimiz için özel durumlar da var. Benim için özel durum ne? Bir vatandaş tam bir yıl evvel "Gökhan Günaydın'ı kurultayda para dağıttırken görmüşler" dedi. Ben de hem Cumhuriyet Başsavcılıkları'na suç duyurusunda bulundum ve her ikisine beraber tazminat davası açtım. Sonra bana bunların ifadeleri geldi ve bu ifadede diyor ki adam, "Ben o kişiyle telefonda konuştum ama böyle bir şey söylemedim çünkü böyle bir gözlemim yok" diyor. Şimdi tablo bundan ibaret. Bu tablodan dolayı AKP yargısı bir taraftan beni, dosyamı ayırarak parlamenter büroya gönderiyor. Benim partimde bundan dolayı bir tedbir ve ihraç kararı uygulanıyor. Şimdi bunu görmüşler ve geri adım atmışlar. Ben grup başkan vekilliği burada oturuyorum, oturmuyorum hiçbir zaman dert etmiştir adam değilim. Olsam ne olur, olmasam ne olur? Bunların hepsi bizim için görevdir. Ama şunu söyleyeyim; bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmamın kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim. Mesele bundan ibarettir benim açımdan. Ama bu benim kişisel meselem değildir. Partinin ve 9 arkadaşımızın ortak meselesidir. Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir."

‘İzmirli o vekil aktif rol aldı’ denildi…

YDK’nın bugün aldığı tedbiri kaldırma kararının arkasında ise dikkati çeken gelişmeler yaşandı. Kararda, Kılıçdaroğlu’nun önde gelen kurmaylarından CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın aktif rol oynadığı iddia edildi. Kurul içinde başlangıçta üç üyenin itirazıyla başlayan sürecin, ikna turları sonucu oy birliğine dönüştüğü ve Kılıçdaroğlu MYK'sının daha önce aldığı tedbir kararının böylelikle kaldırıldığı belirtildi.

Kılıç ve Günaydın, İzmir’de de pek çok kez bir araya gelmiş; örgüt programlarında birlikte çalışmıştı.

Grup Başkanvekilliği’nde ismi geçiyor

Başarır ve Günaydın’ın unvanlarının düşürülmesinin ardından CHP Grup Başkanvekilliği görevi için CHP’li vekil Sevda Erdan Kılıç’ın da adı geçiyordu. Günaydın hakkında tedbir kararının kaldırılmasının ardından TBMM'de CHP Grup Başkanvekilliği görevine devam edeceği ifade edilirken; İzmir milletvekili Kılıç hakkında da nasıl bir tutum izleneceği merak ediliyor.